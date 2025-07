Bolsonaro exalta Trump após elogios e tarifa de 50% ao Brasil

Donald Trump e Jair Bolsonaro - Foto: Alan Santos / PR

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) agradeceu nessa sexta, 11, aos elogios feitos pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após o norte-americano divulgar uma carta criticando o que chamou de "perseguição política" contra Bolsonaro e sobretaxar o Brasil em 50% para as exportações.

Em sua manifestação, Bolsonaro disse que Trump seria o presidente da "maior democracia do mundo" e que o mandatário estadunidense, que cumpre seu segundo mandato à frente da Casa Branca, seria "o mais proeminente representante dos valores que sustentam a civilização ocidental — valores que muitos hoje estão determinados a desmantelar”.

Após a repercussão da medida econômica, Trump afirmou que irá conversar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em algum momento e voltou a dizer que Bolsonaro seria "um bom negociador que ama o povo brasileiro".

“Ele é um bom homem. Eu o conheço bem. Eu negociei com ele. Ele era um negociador muito difícil e, posso dizer que ele era um homem muito honesto. E ele amava o povo do Brasil. Ele era um cara muito difícil de negociar. Eu não deveria gostar dele, porque ele era muito duro em negociação, mas ele também foi muito honesto e eu conheço os honestos e conheço os corruptos”, disse Trump.

Lula, por sua vez, reagiu fortemente às críticas de Trump e afirmou que irá acionar a Organização Mundial do Comércio (OMC) contra o "inaceitável" tarifaço. A medida causou grande controvérsia no meio político com manifestações como a do vice-presidente e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, que afirmou se tratar de um "atentado contra a economia brasileira".

Taxação

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou na noite da última quarta-feira, 9, uma tarifa de 50% sobre os produtos importados do Brasil.

A medida, que terá fortes impactos na economia brasileira e também na economia baiana, surge como uma forma de retaliação ao país devido ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), réu na trama dos atos golpistas, no Supremo Tribunal Federal (STF).

“A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional”, inicia o texto de Trump.

A nova taxação foi anunciada por meio de uma carta endereçada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A cobrança entra em vigor a partir do dia 1º de agosto.