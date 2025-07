Lula vai acionar OMC contra Trump e chama tarifaço de “inaceitável"

Lula, durante entrevista para o Jornal Nacional, no Palácio da Alvorada - Foto: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chamou o anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump de taxar produtos brasileiros em 50% de "inadmissível".

Lula disse que a vinculação do aumento nos impostos às ações em tramitação no Supremo Tribunal Federal (STF) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro – é algo que "um ser humano e um governo não pode admitir."

"É inaceitável que o presidente Trump manda uma carta, pelo site dele, e começa dizendo que é preciso acabar com a caça as bruxas. Isso é inadmissível. Primeiro, porque isso aqui tem Justiça e a gente está fazendo um processo com direito à presunção de inocência de quem é vítima. Se quem é vítima e cometeu um erro vai ser punido. Aqui no Brasil é punido", disse o presidente em entrevista ao Jornal Nacional.

OMC e reciprocidade

O presidente também disse que vai recorrer à Organização Mundial do Comércio (OMC) e que, caso a medida se confirme, está disposto a utilizar a Lei da Reciprocidade.

"O Brasil utilizará a Lei da Reciprocidade quando necessário e o Brasil vai tentar junto com a OMC, com outros países, tentar fazer com que a OMC tome uma posição para saber quem é que está certo ou que está errado. A partir daí, se não houver solução, nós vamos entrar com a reciprocidade já a partir de primeiro de agosto quando ele começa a taxar o Brasil", disse o presidente.

Sancionada em abril pelo próprio Lula, a lei permite que o governo brasileiro adote medidas de retaliação contra países ou blocos econômicos que apliquem barreiras comerciais, legais ou políticas contra o Brasil.

Sobre medidas institucionais, o presidente disse que cabe ao Itamaraty decidir se medidas como a convocação da embaixadora brasileira nos EUA para consultas em Brasília – um ato considerado duro na diplomacia – serão adotadas.