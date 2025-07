Brasil x EUA: quem pode negociar o fim do tarifaço de Trump?

Presidente Lula (PT) e presidente dos Estados Unidos, Donald Trump - Foto: Christophe Petit Tensson e Andrew Harnik | AFP

A decisão do presidente americano Donald Trump em impor tarifa de 50% nas exportações de produtos brasileiros escancara uma crise diplomática entre os dois países.

A medida, anunciada por meio de uma carta endereçada ao presidente Lula (PT), na última quarta-feira, 9, pode ser anulada ou reduzida por meio de negociações diplomáticas.

Diferente do que muitos pensam, a guerra comercial entre os países não é resolvida entre os presidentes, e sim, por meio de um ministro das Relações Exteriores, que no caso do Brasil, é Mauro Vieira, e os embaixadores de cada país.

O embaixador do Brasil nos EUA é Maria Luiza Viotti, e dos EUA em território brasileiro, é Elizabeth Frawley Bagley.

Em entrevista aos jornais da Record e Nacional, exibido pela TV Globo, o presidente Lula (PT) diz que está disposto a negociar com o país americano, e mencionou os anos de relações diplomáticas entre as nações.

“O Brasil tem 201 anos de relação com os Estados Unidos. Uma relação diplomática, uma relação virtuosa, uma relação de benefício para ambos os lados. [...]. Não tenha dúvida que, primeiro, nós vamos tentar negociar, mas se houver negociação, a Lei da Reciprocidade será colocada em prática”, disse.

Como a diplomacia brasileira pode reverter a guerra comercial com os EUA?

Tratado como uma espécie de porta-voz do Brasil com outros países, é a partir do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e os embaixadores brasileiros em Washington que a guerra comercial entre os países pode ser encerrada.

Para isso, é necessário que haja uma diálogo entre as partes. A negociação entre as nações deve envolver:

Esclarecimentos e garantias: O Brasil pode precisar oferecer explicações e garantias sobre as questões levantadas por Trump, como as "práticas comerciais injustas" ou a percepção de "ataques a atividades de comércio digital de empresas americanas".

Propostas de acordos ou concessões: A diplomacia pode buscar caminhos para acordos bilaterais que satisfaçam as demandas americanas ou ofereçam benefícios em outras áreas.

Manutenção de canais de comunicação: Os dois países também devem permanecer com os canais de comunicação abertos.

Entenda a função de cada um

Ministro das Relações Exteriores: responsável por formular e executar a política externa do país, representando o estado em negociações com outros países e organizações internacionais, além de cuidar de serviços consulares e proteger os interesses do país no exterior.

Embaixador do Brasil nos EUA: principal interlocutor entre os governos do Brasil e dos EUA, responsável por fortalecer os laços políticos, econômicos e culturais entre as duas nações.

Embaixador dos EUA no Brasil: atua como o principal representante diplomático dos Estados Unidos no país, com o objetivo de promover os interesses americanos e fortalecer as relações bilaterais entre os dois países.

O que faz uma embaixada?

A embaixada é o local onde o seu país é oficialmente representado. O chefe da embaixada é o Embaixador, que é o representante máximo do Presidente e do governo do seu país naquele território. É ele quem fala em nome da sua nação em reuniões, negociações e eventos oficiais.

A embaixada também é responsável por oferecer serviços consulares para cidadãos americanos, como emissão de passaportes e vistos, além de assistência em casos de emergência.