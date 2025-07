Trump pode lançar bombas atômicas no Brasil, diz Flávio Bolsonaro

Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) - Foto: Edilson Rodrigues | Agência Senado

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) defendeu que o governo Lula (PT) ceda às pressões externas impostas pelos Estados Unidos após a taxação de 50% sobre as exportações brasileiras, anunciada pelo presidente Donald Trump.

Em entrevista à CNN Brasil, o filho “01” de Bolsonaro fez um alerta a população brasileira usando uma metáfora sobre bombas atômicas, caso os pedidos de Trump não sejam acatados.

"Não estamos em condições normais de exigir nada. Ele vai fazer o que ele quiser, independente da nossa vontade. Cabe a nós termos a responsabilidade de evitar que caiam duas bombas atômicas no Brasil, para depois anunciar que vamos fazer anistia", disse.

A declaração do senador leva em conta as falas do chefe da Casa Branca sobre o seu pai. Isso porque Trump mencionou que o Judiciário do país vem realizando “perseguição política” contra o ex-presidente devido ao julgamento dos atos golpistas.

“A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional”, disse na carta enviada a Lula (PT).

O parlamentar também afirmou que "não há escolha além de aceitar a anistia" para os condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, em Brasília.

Trump ataca: entenda tarifa de 50% imposta ao Brasil

A medida surge como uma forma de retaliação ao país devido ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), réu na trama dos atos golpistas, no Supremo Tribunal Federal (STF).

Na mensagem, ele considera a relação comercial entre os país como desequilibrada e “longe de ser recíproco”. Nesse sentido, o presidente americano diz ser necessário o afastamento com o Brasil.

“Entenda que os 50% são muito menos do que seria necessário para termos igualdade de condições em nosso comércio com seu país. E é necessário ter isso para corrigir as graves injustiças do sistema atual”.