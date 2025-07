Discurso ameno? Entenda reação do Congresso ao tarifaço de Trump

Presidentes do Senado e Câmara dos Deputados, Davi Alcolumbre e Hugo Motta - Foto: Edilson Rodrigues | Câmara dos Deputados

Os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado, Hugo Motta (Republicanos-PB) e Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), respectivamente, se reuniram nesta quinta-feira, 10, para responderem a nova tarifa de 50% nas exportações brasileiras para os Estados Unidos, anunciada pelo presidente Donald Trump.

Com discurso ameno, os chefes do Legislativo afirmaram que a reação do país à decisão do republicano "deve ser respondida com diálogo nos campos diplomático e comercial".

A nota do Congresso Nacional foi divulgada à imprensa no fim desta tarde e surge após pressão externa dos deputados sobre uma resposta institucional para o assunto.

No comunicado, os presidentes também afirmaram que vão "acompanhar de perto os desdobramentos, com muita responsabilidade" e relembraram a aprovação da Lei da Reciprocidade Econômica.

"Um mecanismo que dá condições ao nosso país, ao nosso povo, de proteger a nossa soberania", diz outro trecho do texto.

A legislação, por sua vez, também foi citada pelo presidente Lula (PT) durante pronunciamento às medidas de Trump na noite de quarta-feira, 9. O Congresso, contudo, vai na contramão do governo e adota um tom mais brando sobre o caso.

“Estaremos prontos para agir com equilíbrio e firmeza em defesa da nossa economia, do nosso setor produtivo e da proteção dos empregos dos brasileiros”, declararam Motta e Alcolumbre.

Veja nota

Nota divulgada pelo Congresso Nacional | Foto: Congresso Nacional

A nova taxação foi oficializada por meio de carta enviada ao presidente Lula (PT), e começa a valer a partir do dia 1º de agosto. No comunicado, o chefe da Casa Branca menciona ‘perseguições’ ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e trata medida como retaliação ao país.

O que diz o presidente Lula?

O presidente Lula (PT) afirmou que responderá às elevações tarifárias unilaterais “à luz da lei brasileira” e diz que as medidas econômicas serão recíprocas, isto é, o país poderá adotar as mesmas medidas do governo americano.

Apesar da declaração, o presidente brasileiro ainda não anunciou nenhum aumento nas taxas de exportações americanas.

“O Brasil é um país soberano com instituições independentes que não aceitará ser tutelado por ninguém”, relembrou o petista.

Lula culpado?

Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) culparam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PL) pela decisão do americano Donald Trump.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-SP) afirmou que a nova medida imposta pelo chefe da Casa Branca é uma demonstração de ‘incapacidade’ governista de Lula.

“A taxação de 50% é 100% culpa de Lula. Na Argentina, onde há presidente de verdade, a tarifa é zero para 80% dos produtos exportados para os Estados Unidos", iniciou o herdeiro do ex-mandatário.

E completou: "Se Lula não tem capacidade, poderia pedir ao Alexandre de Moraes para devolver o passaporte pro Bolsonaro que ele vai pra lá e resolve!”, concluiu na publicação do X (antigo Twitter).