Brasileiros fazem mutirão de comentários no perfil de Donald Trump

Usuários invadem comentários de postagem de Donald Trump - Foto: WHITE HOUSE/AFP

Após o anúncio feito pelo presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, taxando em 50% os produtos do Brasil exportados ao país nesta quarta-feira, 9, os brasileiros invadiram o perfil oficial do norte-americano no Instagram, para criticar a taxação.

Conhecidos por já serem muito ativos e engajados, os brasileiros passaram a comentar nas postagens do presidente estadunidense deixando as seguintes mensagens: "Deixe o Brasil em paz", "Brasil soberano" e que o país "não é terra sem lei".

Após uma onda imensa de mensagens, Donald Trump desativou os comentários das postagens.

Comentários de brasileiros na conta de Donald Trump | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Entenda o contexto das taxas:

A carta enviada por Trump foi recebida com espanto pelos especialistas,que destacaram o teor político do texto. Visto que o mesmo citou o julgamento enfrentado pelo ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, ao Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado em 2023.

Além disso, o documento apresenta argumentos econômicos, afirmando que a relação entre o Brasil e os Estados Unidos é “injusta”. Porém, dados apontam que os norte-americanos possuem um superávit na balança comercial.

Após o anúncio das taxas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi a público defender a soberania brasileira e afirmou que “não aceitará ser tutelado por ninguém”.