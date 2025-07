Saiba como a tarifa de Trump pode impactar no PIB do Brasil

Lula e Trump - Foto: EVARISTO SA e ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

A tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros deve impactar tanto no PIB de 2025, segundo avaliação preliminar. A projeção do Ministério da Fazenda para este ano segue em 2,5% de crescimento da economia.

Segundo o levantamento feito pela CNN, baseado nos dados estão no Boletim Macrofiscal, divulgado nesta sexta-feira, 11, pela Secretaria de Política Econômica (SPE), as exportações correspondem a cerca de 18% do PIB brasileiro. Do total exportado, aproximadamente 12% vão para os EUA.

Já os produtos básicos indicam a maior parcela dos itens exportados ao país, com destaque para óleos brutos de petróleo, ferro, aço, celulose, café, suco de laranja e carne bovina, tipo de mercadoria que tende a ser redirecionada com mais facilidade a outros países e regiões do que bens manufaturados.

Em contrapartida, na balança comercial entre Brasil e EUA, também estão alguns itens manufaturados, como aeronaves e máquinas para o setor de energia.

"Considerando esse panorama, o impacto das tarifas tende a ser pouco significativo no crescimento de 2025, embora alguns setores da indústria de transformação possam ser especialmente prejudicados", indica o documento.

Trump taxa o Brasil em 50%

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou na noite da última quarta-feira, 9, uma tarifa de 50% sobre os produtos importados do Brasil. A medida surge como uma forma de retaliação ao país devido ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), réu na trama dos atos golpistas, no Supremo Tribunal Federal (STF).

“A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional”, inicia o texto de Trump.

A nova taxação foi anunciada por meio de uma carta endereçada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A cobrança entra em vigor a partir do dia 1º de agosto.