China se posiciona após tarifa dos EUA ao Brasil

Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning - Foto: Divulgação/Ministry of Foreign Affairs of China

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, comentou,durante entrevista coletiva diária da chancelaria nesta sexta-feira, 11, sobre o anúncio de uma taxa de 50% aos produtos brasileiros pelos Estados Unidos. Mao reforçou que "as tarifas não devem se tornar ferramentas de coerção, intimidação ou interferência nos assuntos internos de outros países."

A representante acrescentou ainda que "a igualdade soberana e a não interferência em autoridades internas são princípios importantes da Carta das Nações Unidas e também normas básicas das relações internacionais".

Ainda nesta semana, a porta-voz já havia reagido a outra ameaça de Trump, de aplicar uma sobretarifa de 10% sobre os produtos de "qualquer país que se alinhe às políticas antiamericanas dos Brics".

Mao afirmou na ocasião que o grupo visa cooperação entre emergentes e "não tem nenhum país como alvo". Voltou a argumentar que, "no que diz respeito à imposição de tarifas, a China declarou repetidamente sua posição de que não há vencedores em guerras comerciais e tarifárias e o protecionismo não leva a lugar nenhum".

Taxação de 50%

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou na noite da última quarta-feira, 9, uma tarifa de 50% sobre os produtos importados do Brasil. A medida surge como uma forma de retaliação ao país devido ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), réu na trama dos atos golpistas, no Supremo Tribunal Federal (STF).

“A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional”, inicia o texto de Trump.

A nova taxação foi anunciada por meio de uma carta endereçada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A cobrança entra em vigor a partir do dia 1º de agosto.