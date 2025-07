Não é só o Brasil! Veja lista de países que sofrem com taxas de Trump

Veja lista de países que sofrem com grandes taxas impostas por Trump - Foto: CHIP SOMODEVILLA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP

Em uma nova rodada de cartas estabelecendo taxações, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, divulgou na quarta-feira, 9, medidas severas contra seis países. As tarifas são referentes a produtos importados de parceiros que não chegaram a acordos com os EUA.

As alíquotas programadas entrarão em vigor em 1º de agosto. Até ao momento, Trump já anunciou taxas contra 20 países, incluindo Japão, Coreia do Sul e África do Sul. A tarifa de 30% sobre produtos foi anunciada para Argélia, Líbia e Iraque, com tarifas de 25% para produtos de Brunei e Moldávia, e uma taxa de 20% sobre bens das Filipinas.

Confira os países que já tiveram tarifas anunciadas por Trump:

Brasil: 50%

Laos: 40%

Myanmar: 40%

Sérvia: 35%

Bangladesh: 35%

Tailândia: 36%

Camboja: 36%

Indonésia: 32%

Bósnia e Herzegovina: 30%

África do Sul: 30%

Iraque: 30%

Argélia: 30%

Líbia: 30%

Japão: 25%

Coreia do Sul: 25%

Malásia: 25%

Cazaquistão: 25%

Moldávia: 25%

Tunísia: 25%

Brunei: 25%

Filipinas: 20%

Canadá

Nesta quinta, 11, o presidente dos Estados Unidos voltou para atacar o Canadá, com uma tarifa aduaneira adicional de 35%, e criticou o país vizinho por ter retaliado com impostos.

O anúncio foi feito em carta dirigida ao primeiro-ministro canadense, Mark Carney, semelhante ao que Trump invejou desde a última segunda-feira em cerca de 20 países.

Assim como nos demais casos, a tarifa se soma aos impostos aplicados a setores específicos, como os de aço, alumínio e automóveis.

Trump taxa o Brasil em 50%

Trump anunciou na noite da última quarta-feira, 9, uma tarifa de 50% sobre os produtos importados do Brasil. A medida surge como uma forma de retaliação ao país devido ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), réu na trama dos atos golpistas, no Supremo Tribunal Federal (STF).

“A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional”, inicia o texto de Trump.

A nova taxação foi anunciada por meio de uma carta endereçada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A cobrança entra em vigor a partir do dia 1º de agosto.

“Cobraremos do Brasil uma tarifa de 50% sobre todas e quaisquer exportações brasileiras enviadas para os Estados Unidos, separada de todas as tarifas setoriais existentes. Mercadorias transbordadas para tentar evitar essa tarifa de 50% estarão sujeitas a essa tarifa mais alta”, comunica o chefe da Casa Branca.

Na mensagem, Trump considera a relação comercial entre os país como desequilibrada e “longe de ser recíproco”. Nesse sentido, o presidente americano diz ser necessário o afastamento com o Brasil.

“Entenda que os 50% são muito menos do que seria necessário para termos igualdade de condições em nosso comércio com seu país. E é necessário ter isso para corrigir as graves injustiças do sistema atual”.

E termina a carta dizendo: “Essas tarifas podem ser modificadas, para cima ou para baixo, dependendo do relacionamento com seu país. O senhor nunca ficará decepcionado com os Estados Unidos da América”.