Kleber Rosa exige prisão de Bolsonaro pelo STF: "Trama contra economia"

Kleber Rosa fez duras críticas à atuação de supostos grupos ligados ao ex-presidente - Foto: Denisse Salazar | AG. A TARDE

Coordenador-geral da Federação dos Trabalhadores Públicos do Estado da Bahia (Fetrab), Kleber Rosa (PSOL) fez duras críticas à atuação de supostos grupos ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro que, segundo ele, estão se instalando nos Estados Unidos com o objetivo de tramar contra a economia, a política e o judiciário do Brasil, com a taxação de 50% a produtos de exportação do Brasil.

Kleber Rosa afirmou que “os bolsonaristas estão se instalando nos Estados Unidos e tramando contra a nossa política, contra o nosso judiciário e contra a nossa economia”.

Rosa acusou também Jair Bolsonaro de "tramar fugir do país" e ressaltou que as ações do ex-presidente podem afetar significativamente a cadeia produtiva do Brasil, especialmente o agronegócio, que é uma das maiores indústrias exportadoras para os Estados Unidos. “Isso vai mexer muito na nossa cadeia, na cadeia produtiva brasileira”, alertou.

Por outro lado, Kleber Rosa elogiou as ações do presidente Lula e salientou que ele está agindo corretamente e está demonstrando "grande conhecimento de política internacional.

"O presidente Lula está impondo a nossa autonomia e defendendo os interesses do Brasil no cenário global”, concluiu o psolista. As falas ocorreram em entrevista à Rádio Metrópole.