Lula antecipa eleição de 2026 e provoca Tarcísio de Freitas; veja

Presidente Lula e governador Tarcísio de Freitas durante encontro - Foto: Ricardo Stuckert | PR

A novela criada com a tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos na comercialização de produtos com o Brasil, após apelo do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL), antecipou o clima eleitoral do país. Na quinta-feira, 10, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) provocou o governador de Sãop Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), apontado como seu potencial adversário nas urnas.

Em entrevista para o Jornal da Record, Lula chamou Tarcísio, com quem mantinha boa relação institucional, de "lobo em pele de cordeiro", em clara provocação ao comportamento considerado 'moderado' do governador bolsonarista. Inicialmente, o gestor paulista chegou a apoiar o 'tarifaço' de Donald Trump, mas recuou e pediu que seja estabelecido um diálogo entre os dois países.

“O seu Tarcísio não vai tentar esconder o chapéuzinho do Trump, não. Pode ficar mostrando para a gente saber quem você é. Está cheio de lobo em pele de cordeiro por aí”, disparou Lula ao comentar sobre a repercussão da medida adotada pela Casa Branca.

Países que sofrem com tarifa de Trump

O Brasil não é o único país a entrar na lista de tarifas comerciais do governo americano. Até o momento, Japão, Coreia do Sul, Argélia e Iraque são alguns do países que devem enfrentar as restrições econômicas da Casa Branca. Como resposta, o presidente Lula estuda a possível aplicação da Lei da Reciprocidade Comercial.

Veja os países que sofrem com 'tarifaço' de Trump:

Brasil: 50%

Laos: 40%

Myanmar: 40%

Sérvia: 35%

Bangladesh: 35%

Tailândia: 36%

Camboja: 36%

Indonésia: 32%

Bósnia e Herzegovina: 30%

África do Sul: 30%

Iraque: 30%

Argélia: 30%

Líbia: 30%

Japão: 25%

Coreia do Sul: 25%

Malásia: 25%

Cazaquistão: 25%

Moldávia: 25%

Tunísia: 25%

Brunei: 25%

Filipinas: 20%

Tarcísio será candidato?

Governador de São Paulo em primeiro mandato, Tarcísio de Freitas (Republicanos) tem sido apontado por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), inelegível até 2030, como a principal opção para disputar o Palácio do Planalto no próximo ano.

Tarcísio tem negado publicamente a possibilidade, embora já tenha admitido nos bastidores que pode aceitar a 'missão', caso seja escolhido por Bolsonaro para tentar o executivo federal em 2026.