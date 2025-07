Tarcísio diz a aliados que não será candidato à presidência

Tarcísio pode ser candidato a presidente em 2026 - Foto: Alan Santos | PR

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou a aliados que não pretende disputar a Presidência da República em 2026.

A revelação teria sido feita na viagem que o gestor fez a Lisboa, em Portugal. Segundo a CNN, Tarcísio ainda disse que ele não mudaria de ideia nem mesmo que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) o peça diretamente.

A declaração vem na esteira de especulações que se intensificaram nas últimas semanas, especialmente após discursos do governador considerados por aliados como prenúncios de uma plataforma nacional, com propostas para o país.

Apesar disso, Tarcísio foi categórico ao negar qualquer intenção de se lançar candidato ao Palácio do Planalto. Ainda de acordo com a emissora, durante a conversa, o governador manifestou incômodo com rumores de que teria discutido sua possível candidatura com interlocutores políticos.

Segundo ele, tais relatos são inverídicos e têm origem em interesses pessoais ou partidários de quem os propaga.

Justificativa

De acordo com pessoas próximas, Tarcísio aposta em uma saída política liderada pelo STF (Supremo Tribunal Federal) que leve à absolvição de Bolsonaro e à consequente restituição de seus direitos políticos, permitindo que o ex-presidente concorra em 2026.

O governador considera essa a solução mais viável por dois motivos: evitaria tensões sociais em caso de eventual prisão de Bolsonaro e conteria a pressão prevista para a próxima legislatura por pedidos de impeachment contra ministros do STF.

Tarcísio também afirmou, segundo seu entorno, que, como militar de formação, tem compromisso com o cumprimento integral do mandato à frente do governo paulista.

Ressaltou que uma eventual renúncia em abril de 2026, prazo legal para disputar outro cargo, inviabilizaria a execução de importantes entregas previstas para o estado — muitas das quais estão programadas para um eventual segundo mandato no Palácio dos Bandeirantes.