Aliados descartam Bolsonaro e pensam em dobradinha com Tarcísio

Bolsonaro deve ser trocado por Tarcísio de Freitas - Foto: Alan Santos | PR

Representantes do PP e União Brasil já descartam aguardar uma resolução do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e planejam uma chapa encabeçada pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), cotado para a disputa.

Segundo informações do jornal O Globo, as duas siglas pretendem indicar o vice da chapa presidencial da direita.

Entre os pepistas citados nos bastidores, estão os senadores Ciro Nogueira (PP) e Teresa Cristina, ambos ex-ministros de Bolsonaro.

Ainda de acordo com a publicação, MDB e PSD também estudam a possibilidade. As quatro legendas citadas possuem cargos dentro do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolonaro tem insistido em sua pré-candidatura ao Palácio do Planalto, afirmando publicamente que estará no pleito.

O ex-presidente, apesar da posição, permanece inelegível até 2030, condenado por abuso de poder.