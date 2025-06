PP e União Brasil indicam saída ruidosa do governo Lula

Lideranças do PP e União Brasil marcaram posição contra mudanças no IOF. - Foto: Divulgação / PP

O anúncio dos presidentes do União Brasil, Antonio Rueda e do PP, Ciro Nogueira, de contrariedade à medida provisória que visa compensar o recuo na alta do Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF), na quarta-feira, 11, em pleno Salão Verde da Câmara, foi visto como o passo definitivo rumo ao desembarque dos dois partidos do governo Lula.

União Brasil e PP estão a caminho de formalizar uma federação, a União Progressista, e passarão a funcionar como um só partido em 2026. Juntas, as siglas comandam quatro ministérios no governo Lula. Caso mantenham os quadros atuais, elas contarão com 109 deputados e 13 senadores, tornando-se a maior bancada da Câmara e a terceira do Senado.

Na avaliação de caciques do PT, o governo fez acordos mal amarrados durante o período de transição. Eles reclamam que Lula entregou três pastas ao União Brasil, sem compromisso claro do apoio da sigla no Congresso. Outra ala petista acredita que ainda há tempo para convencer alas dos partidos a permanecerem na atual gestão, visando o projeto de reeleição do presidente em 2026. A informação é do portal Metrópoles.

Aliado valioso

A expectativa do governo, agora, é manter o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), alinhado ao Planalto. Ele ajudou a base governista em temas como anistia, CPMI e IOF, ao mesmo tempo em que avançou com mais espaço no governo.

O presidente do Senado tem um ministro considerado “intocável”, Waldez Góes (Integração Regional), e agora tem um indicado também na Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf). Alcolumbre aguarda, ainda, indicações suas para agências ligadas ao Ministério de Minas e Energia. Uma lua de mel quase perfeita.

O senador Ciro Nogueira (PI), presidente do PP e aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), afirmou nessa quarta que o estatuto da federação deve ser fechado no dia 9 de julho e que o primeiro item da discussão será a proibição de qualquer filiado participar do atual governo.

A fala dele foi aplaudida por parte da bancada que acompanhava o discurso, mas sem reação expressa do presidente do União Brasil, Antônio Rueda, cujo partido tem três ministérios na Esplanada.