Haddad discute com deputados bolsonaristas e dispara: "Molecagem"

Ministro Fernando Haddad - Foto: Renato Araújo | Câmara dos Deputados

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), protagonizou, nesta quarta-feira, 11, uma discussão com os deputados federais Nikolas Ferreira (PL) e Carlos Jordy (PL), durante uma audiência na Câmara Federal.

A briga teve início após a dupla bolsonarista acusar o governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de promover "gastanças". Ao assumir a palavra, Haddad fez duras críticas aos parlamentares, que não estavam no momento, e chamou a postura de "molecagem".

"Agora aparecem dois deputados, fazem as perguntas e correm do debate. Nikolas sumiu, só para aparecer. Pessoas falaram, agora tenha maturidade. E corre daqui, não quer ouvir explicação, quer ficar com o argumento dele. Não quer dar chance de o diálogo fazer ele mudar de ideia", disparou Haddad, que continuou.

"Esse tipo de atitude de alguém que quer aparecer na rede e some. É um pouco de molecagem, e isso não é bom para a democracia", completou o ministro da Fazenda do governo Lula.

Deputado reage

O deputado Carlos Jordy reagiu e chamou Haddad de "moleque". O parlamentar ainda afirmou que a gestão de Lula é "pior do que uma pandemia".

"Eu estava em outra comissão. O ministro nos chamou de moleque. Moleque é você, ministro, por ter aceitado um cargo dessa magnitude e só ter feito dois meses de [faculdade de] economia. Moleque é você por ter feito o nosso país ter o maior déficit da história. Governo Lula é pior do que uma pandemia", afirmou o bolsonarista.