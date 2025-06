Bolsonaro 'lota' Instagram com memes contra Haddad; confira

Bolsonaro publica memes contra Haddad - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

Interrogado por Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta terça-feira, 11, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) usou as redes sociais para divulgar 'memes' contra a imagem do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT).

Nas peças publicadas nos stories do Instagram de Bolsonaro, Haddad aparece em montagens que fazem referência a músicas, artistas e filmes. Todos os memes ligam, de maneira indireta, a imagem do titular da Fazenda com as mudanças nas alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), que tem sido centro dos debates econômicos nas últimas semanas.

Em um dos memes, Haddad é comparado com a personagem Branca de Neve, sendo apelidado de 'Cobrança de Neve'. Em outra peça, o ministro e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparecem caracterizados de Pedro e Bino, protagonistas da série 'Carga Pesada', com o nome 'Taxa Pesada'.

Haddad ainda aparece como 'Chorão', morto em 2013, em um meme que transforma a banda Charlie Brown Jr. em 'Charlie Brown Juros'.

Bolsonaro x Haddad

Bolsonaro e Haddad protagonizam, em 2018, uma das eleições mais polarizadas desde a redemocratização do país. Na ocasião, os dois foram ao segundo turno, em uma campanha marcada por ataques pessoais e um cenário de divisão política.

Bolsonaro, que se tornaria o primeiro presidente da República a não ser reeleito no país, quatro anos depois, foi vencedor do pleito, com 57 797 847 votos.

Bolsonaro interrogado

O ex-presidente Bolsonaro foi interrogado por Alexandre de Moraes, ministro do STF, nesta terça-feira, 10, no processo que tem ele como réu por participação no plano de tentativa de golpe de Estado após o resultado das eleições de 2022.

Bolsonaro negou a existência da trama, pediu desculpas a Moraes por acusações feitas contra o magistrado, sem a apresentação de provas, e ainda convidou o ministro da Corte, em tom de brincadeira, para ser seu vice em uma eventual nova candidatura ao Planalto em 2026, o que hoje estaria vetado por conta da sua inelegibilidade.