Bolsonaro deve ser preso até outubro; entenda

Bolsonaro pode ser preso até o mês de outubro - Foto: Silvio Avila | AFP

Réu no processo por tentativa de golpe Estado, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve ser preso até o mês de outubro, segundo aliados próximos e advogados que representam os envolvidos na trama.

A informação é de Mônica Bergamo, em sua coluna no jornal Folha de S. Paulo. Segundo a publicação, até mesmo o ex-chefe do Palácio do Planalto já trabalha com a possibilidade de prisão até o próximo semestre. Bolsonaro, que foi interrogado pelo ministro Alexandre de Moraes, relator da denúncia no Supremo Tribunal Federal (STF), agora aguarda a manifestação da sua defesa.

A expectativa, ainda de acordo com a publicação, é de que Alexandre de Moraes rejeite todos os requerimentos apresentados pelos advogados dos réus. Em seguida, o magistrado deve abrir um prazo de 15 dias para que a Procuradoria-Geral da República (PGR), autora da denúncia, apresente as alegações finais.

Após o período, será aberto um novo prazo de 15 dias para que Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, delator do caso na Primeira Turma do STF, apresente suas alegações, assim como a defesa do ex-presidente.

Julgamento de Bolsonaro

Ainda segundo a coluna, Bolsonaro deve ser julgado pelo STF em agosto, tendo o mês de setembro para recorrer da decisão. O entedimento é de que Moraes deve novamente rejeitar qualquer manifestação da defesa do ex-presidente.

Em outubro, Bolsonaro, que integra o núcleo 1 (um) da trama que tinha como objetivo questionar o resultado das urnas em 2022, executar um golpe de Estado, será preso, caso o calendário especulado por advogados e aliados se cumpra.