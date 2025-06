Flávio Bolsonaro ataca denúncia da PGR contra o pai: “Delírio"

Flávio Bolsonaro - Foto: Wilson Dias/Agência Brasil

O senador Flávio Bolsonaro (PL) criticou, mais uma vez, a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Para ele, a acusação de tentativa de golpe de Estado é uma “tese lunática”.

Em entrevista à CNN, Flávio declarou que a denúncia contra Bolsonaro é um “delírio completo” e que o caminho natural seria o arquivamento do processo.

“A tese lunática da PGR é a de que o golpe começou em 2021, em uma live do então presidente. E terminou com os atos do 8/1. A acusação foi desmontada por completo [durante o interrogatório de Bolsonaro]”, afirmou.

“Se for um julgamento justo e imparcial, Bolsonaro terminou o dia de ontem absolvido”, complementou. “Após as oitivas, se eu fosse o Paulo Gonet, arquivava tudo de uma vez hoje e pedia desculpas a Bolsonaro.”

Ainda de acordo com ele, nenhum réu confirmou que teve acesso a minuta do golpe, no entanto, que, na verdade, foram discutidas hipóteses dentro da Constituição Federal, que não foram adiante.

“O tal rascunho de minuta de golpe parece aquela música do Zeca Pagodinho sobre o caviar: ‘Nunca vi, nem comi, eu só ouço falar’”, acrescentou.

Flávio ressaltou que a transição para o governo petista ocorreu dentro da “total normalidade” e para ele, Bolsonaro não pode ser acusado de ter premeditado os atos de 8 de janeiro de 2023 quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já estava no comando do Palácio do Planalto.