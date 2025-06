Veja momentos marcantes do interrogatório de Bolsonaro ao STF

Bolsonaro ficou cara a cara com Moraes, durante interrogatório no STF - Foto: Evaristo Sá / AFP

Nesta semana o Supremo Tribunal Federal (STF) começou os interrogatórios dos acusados de tentativa de golpe de Estado no Brasil, para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no poder e impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Sexto na lista que segue em ordem alfabética, o ex-mandatário foi interrogado pelo ministro Alexandre de Moraes na tarde de terça-feira, 10. Durante a sessão, vários momentos chamaram a atenção de quem acompanhava a inquirição, que foi transmitida ao vivo pela TV Justiça.

Nas pouco mais de duas horas de duração da sessão de perguntas e respostas, Bolsonaro negou a intenção de executar um golpe de estado, chamou de malucos os bolsonaristas que pediam intervenção militar e chegou até mesmo a arrancar gargalhadas da plateia ao convidar Moraes para ser vice numa hipotética chapa à Presidência da República em 2026. Veja a seguir.

Negou plano golpista

Jair Bolsonaro negou a existência de qualquer trama com o objetivo de executar um golpe de Estado logo após as eleições de 2022. Ao responder sobre a existência do plano de golpe de Estado, Bolsonaro respondeu, de forma direta: “Não procede a acusação, Excelência”.

Urnas

O ex-presidente voltou a questionar a segurança das urnas eletrônicas no processo eleitoral, mas pontuou que a posição não é exclusiva sua. "A desconfiança das urnas não é algo privativo meu", afirmou Bolsonaro.

“Malucos”

Ao negar que tenha participado de uma tentativa de golpe de Estado após sua derrota nas eleições de 2022, Jair Bolsonaro chegou a chamar grande parte de seus apoiadores de “malucos”, por pedirem às Forças Armadas por uma intervenção militar, nos moldes da que ocorreu em 1964.

“Tem os malucos que ficam com essa ideia de AI-5, de intervenção militar das Forças Armadas. Os chefes das Forças Armadas jamais iam embarcar nessa só porque o pessoal estava pedindo ali”, afirmou Bolsonaro.

Criança Esperança

Bolsonaro as doações financeiras de seus apoiadores, realizadas via Pix, foram fundamentais para que pudesse arcar com os gastos de sua defesa. Ele afirmou que arrecadou mais dinheiro que as campanhas do Criança Esperança.

"Se não fosse a campanha de Pix, que eu não fiz, eu não sei como estaria sobrevivendo hoje em dia. R$ 17 milhões, depois teve um pingado, chegou a R$ 18 milhões. E a gente gasta [olha sorrindo para seus advogados, que riem de volta]. Não pode trabalhar de graça. [...] Não teria como ajudar meu filho que está nos Estados Unidos também. Eu arrecadei mais dinheiro do que o Criança Esperança, inclusive. Sinal que o pessoal gosta da gente".

Moraes vice

Bolsonaro arrancou risos dos presentes na sala da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), ao convidar seu interrogador, o ministro Alexandre de Moraes, para ser seu candidato a vice-presidente nas eleições de 2026. O próprio Moraes riu diante da brincadeira de Bolsonaro, quebrando o clima de tensão durante o depoimento do ex-presidente da República.

“Eu gostaria de convidá-lo para ser meu vice em 2026”, brincou Bolsonaro. “Eu declino”, respondeu o ministro do STF.

Flagra romântico

O ex-presidente foi 'flagrado' em uma conversa 'romântica' com sua esposa, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), em um aplicativo de troca de mensagens, enquanto acompanhava o segundo dia de interrogatório na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília.

Jair Bolsonaro mandou uma selfie para Michelle, que reagiu com "Oi, amor". Na sequência, a presidente nacional do PL Mulher fez elogios ao marido. "Lindo. Meu gato", escreveu a ex-primeira-dama.