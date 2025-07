AtlasIntel: aprovação de Lula sobe em meio a tarifaço de Trump

Lula - Foto: AFP

Em meio a grande polêmica envolvendo o tarifaço dos Estados Unidos sobre as exportações dos produtos brasileiros ao país, a aprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) subiu 2,6 pontos percentuais entre os meses de junho e julho. Resultado é já é o maior patamar atingido desde outubro de 2024.



Conforme mostra a nova pesquisa Latam Pulse feita em parceria com AtlasIntel/Bloomberg, divulgada nesta terça-feira,15, a opinião positiva sobre o desempenho do mandatário subiu de 47,3% para 49,9%, enquanto a desaprovação recuou de 51,8% para 50,3%, um saldo positivo de 1,5 ponto percentual.

Ainda segundo o levantamento, a avaliação positiva do governo Lula (ótimo/bom) subiu 1,8 ponto percentual, passando de 41,6% para 43,4%. Já a avaliação negativa (ruim/péssimo) caiu de 51,2% para 49,4%.

Crise diplomática

As avaliações ocorrem durante a crise diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos. O presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou, no último dia 9, uma tarifa de 50% sobre os produtos importados do Brasil. A medida surge como uma forma de retaliação ao país devido ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), na trama dos atos golpistas, no Supremo Tribunal Federal (STF).

“A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional”, diz o texto de Trump.

A nova taxação foi anunciada por meio de uma carta endereçada ao presidente Lula. A cobrança entra em vigor a partir do dia 1º de agosto.

Após a ofensiva, o petista convocou uma reunião para este domingo, 13, para discutir medidas que o Brasil tomará e deve assinar, ainda nesta terça, o decreto que regulamenta a Lei de Reciprocidade Econômica após o tarifaço.

Pesquisa Latam Pulse Atlas & Bloomberg

O levantamento Latam Pulse ouviu 2.841 brasileiros entre os dias 11 e 13 de julho de 2025, por meio da metodologia Atlas RDR, feita pela internet. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.