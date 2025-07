Lula estuda manobra para derrubar 'taxa das blusinhas'

Governo Lula tenta revogar taxa das blusinhas - Foto: Ricardo Stuckert | PR

Integrantes do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) dentro do Congresso Nacional passaram a sondar parlamentares das siglas do chamado 'Centrão', em movimento que visa revogar a taxa de U$ 50 dólares nas compras internacionais.

Segundo Igor Gadelha, em sua coluna no portal Metrópoles, o presidente Lula acredita que o 'tarifaço' da Casa Branca pode facilitar a revogação do texto, do qual o chefe do Palácio do Planalto teria se mostrado contra desde a aprovação.

Lula ainda acredita que a derrubada da taxa pode ser encarada como uma gesto de 'gentileza' com o governo chinês, hoje tido como o maior parceiro comercial do Brasil. O setor varejista do país asiático foi um dos mais afetados com a aprovação do projeto.

O que é a taxa da blusinha?

Aprovado em 2024, o imposto sobre importação de compras internacionais determina a taxação em transações nas plataformas de e-commerce como Shein e Shopee a partir de US$ 50 (50 dólares). A medida gerou repercussão negativa na época.

Tarifaço de Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou, na última semana, a taxação em 50% de produtos brasileiros exportados para o país. Como justificativa, o chefe da Casa Branca acusou o Judiciário de perseguição ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).