Alckmin anuncia primeira medida contra tarifaço de Trump; veja

Geraldo Alckmin e Lula juntos - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), também ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, anunciou, nesta segunda-feira, 14 a primeira medida do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para enfrentar a imposição da taxa de 50% nos produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos.

Na terça, 15, segundo Alckmin, o governo já terá duas reuniões com representantes do setor privado para debater uma alternativa para a decisão do presidente Donald Trump. As conversas fazem parte do comitê interministerial criado pelo Palácio do Planalto para tratar do tema. A primeira agenda será às 10h, com representantes dos seguinte setores:

Aviões

Aço

Alumínio

Celulose

Máquinas

Calçados

Móveis

Autopeças

Outra reunião tem previsão de ocorrer às 14h, com representantes de produtos como carne, suco de laranja, frutas, mel, pescado e couro. A ideia de Alckmin é dialogar nos próximos dias com empresas americanas que estão instaladas no Brasil.

“As empresas americanas também serão atingidas. Então vamos conversar com elas e com as entidades do comércio Brasil-EUA”, argumentou Alckmin.

Tarifaço de Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou, na última semana, a imposição de uma tarifa de 50% nos produtos brasileiros exportados para o país. No documento, o chefe da Casa Branca acusa a Justiça brasileira de perseguir o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), de quem é aliado.

“A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional”, diz Trump em trecho da carta.