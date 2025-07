Metrô: obras da Estação Campo Grande, em Salvador, dão passo importante

Estação de metrô em Salvador - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

O governo Jerônimo Rodrigues (PT) deu um novo passo para avançar com as obras de expansão do sistema metroviário Salvador-Lauro de Freitas. Atualmente, o modal tem duas linhas, com 21 estações, chegando até o aeroporto da capital baiana.

O transporte, ganhará até 2027, o Tramo 4 da Linha 1, que ligará a Estação da Lapa à Estação Campo Grande, de forma subterrânea. Deste modo, o local já é considerado o quinto mais profundo do Brasil em comparação com as demais paradas de metrô.

Diante disso, a gestão estadual, por meio da Companhia de Transporte da Bahia (CTB), divulgou o consórcio que ficará responsável pela prestação de serviços de gerenciamento, certificação e apoio à fiscalização das obras.

Trata-se do consórcio Nerk BA, que já arrematou outros contratos de transporte com o governo, bem como o do Veículo Leve sob Trilhos (VLT). Para este serviço, o empreendimento receberá R$ 6.311.658,99, como consta no Diário Oficial do Estado (DOE), de sábado, 12.

Estação Campo Grande

O novo tramo custará aos cofres públicos aproximadamente R$ 1,518 bilhão, e será executado com as verbas liberadas pelo novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), de autoria do governo federal. A novidade foi lançada oficialmente em junho deste ano pelo governador.

O trecho terá 1,1 km de extensão, inteiramente no subsolo do Centro Antigo de Salvador. O traçado começa na Estação da Lapa, passando por baixo da Avenida Joana Angélica e do Politeama, em direção ao Campo Grande, conforme antecipado pelo Portal A TARDE.

Estação Campo Grande integrará Tramo 4 da Linha 1 do metrô | Foto: Rapahel Muller | Ag. A TARDE

Após a estação, a ser instalada entre o Teatro Castro Alves e a Praça 2 de Julho, o traçado continua pelo subsolo da Avenida Araújo Pinho, no Canela, onde haverá o rabicho do metrô, para manobra dos trens.

A nova estação está projetada para atender cerca de 11,5 mil usuários por dia, o que reforça o impacto direto da obra na mobilidade do centro da cidade e na vida de milhares de pessoas que circulam por essa região.

Rumo à Barra

O plano do governo estadual é que, no futuro, o rabicho no Canela seja utilizado como ponto de partida para a construção da segunda fase do tramo IV, com a implantação de duas outras estações: uma no bairro da Graça e outra nas proximidades da orla, entre o Shopping Barra e o Morro do Cristo.

Essa nova expansão do SMLS deve ter uma extensão de 1,9 km, como um custo estimado de R$ 3 bilhões. Devido ao alto valor, tal obra de ampliação está sendo pensada para outro momento, entre 2027 e 2028.