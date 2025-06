Governo Jerônimo prevê extensão do metrô até a Barra; saiba detalhes

Governo deve licitar a construção das estações Graça e Barra em 2027 ou 2028 - Foto: Rafael Martins | GOVBA

A expansão do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas (SMSL) não deve parar com a construção da Estação Campo Grande — que teve sua licitação lançada na última segunda-feira, 9, pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) e pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT). O governo já prevê também uma futura extensão do traçado do metrô, chegando até o bairro da Barra, nas proximidades da orla soteropolitana.

De acordo com o Memorial Descritivo presente entre os anexos do edital licitatório da Estação Campo Grande, a nova extensão terá 1,9 km a partir do Campo Grande, passando pelo Vale do Canela, pela Graça, pelo Chame-Chame, até chegar a uma parada situada entre o Shopping Barra e o Morro do Cristo.

A ampliação do metrô rumo à Barra também integra, assim como a Estação Campo Grande, o que o governo do estado chama de “Tramo IV” ou “Expansão Sul”. A ideia inicial era construir tudo de vez. Porém, conforme antecipado pelo Portal A TARDE em agosto de 2023, o alto custo da implantação acabou afastando essa possibilidade.

Na época, o governo do estado avaliava que a construção de cada novo traçado de 1 km no metrô de Salvador custaria em torno de R$ 1,5 bilhão. Nesse sentido, construir as estações da Graça e da Barra tinha um custo estimado de R$ 3 bilhões, esfriando a possibilidade. Essa situação, inclusive, foi confirmada ao Portal A TARDE pela presidente da CTB (Companhia de Transportes do Estado da Bahia), Ana Claudia Nascimento, em junho de 2024.

De acordo com o ministro Rui Costa, a tendência é que essa nova expansão do metrô de Salvador comece a ser colocada em prática entre 2027 e 2028.

“Depois da estação [Campo Grande], tem a opção, por exemplo, de seguir aqui pelo Vale do Canela. Se for por esse caminho, abre-se a possibilidade, em um futuro breve, de que Jerônimo possa, em 2027 ou 2028, pensar em uma estação ali no viaduto da Graça, por exemplo, e em outra, eventualmente, no Shopping Barra”, disse Rui.



Projeto antigo

Não é nova a ideia de levar o metrô de Salvador até a Barra. Essa expansão foi citada no contrato inicial da concessão, em 2013, que ainda explicitava a possibilidade de uma ampliação rumo à Pituba. A segunda expansão do SMSL, porém, não foi adiante, devido à implantação do BRT por parte da prefeitura soteropolitana.

Durante sua gestão, o ex-governador Rui Costa chegou a encomendar estudos, em 2015, para levar o metrô para Campo Grande, Graça e Barra, dando o nome de Expansão Sul. A ideia esteve em minutas de um termo aditivo para a concessão do sistema com a CCR Metrô Bahia, mas foi retirada do documento final.

Em 2019, Rui voltou a atuar para viabilizar a Expansão Sul. A pandemia de Covid-19, porém, segurou todos os projetos do governo do estado, com queda de receitas por parte da administração pública em todo o mundo.

Governo Jerônimo

Ao assumir o governo em janeiro de 2023, o governador Jerônimo Rodrigues acionou a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano (Sedur) para tocar estudos envolvendo a ampliação do transporte ferroviário da Bahia. Com isso, o projeto da Expansão Sul voltou a ser prioridade na gestão.

Em meio aos estudos, uma outra alternativa para levar o transporte ferroviário de Salvador para o bairro da Barra foi avaliada pela CTB: a construção de um VLT na superfície a partir da Lapa, atravessando a Avenida Centenário, passando pelo Vale dos Barris e pelo Chame-Chame, até chegar nas proximidades da orla.

Essa segunda alternativa foi descartada, com o governo do estado inscrevendo a Estação Campo Grande no novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), com o projeto básico apontando para a construção de um rabicho por baixo da Avenida Araújo Pinho, no Canela, em direção aos bairros da Graça e da Barra.