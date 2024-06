Metrô na Barra: CTB confirma interesse e obras podem ter sinal verde

Expansão da linha 1 do Sistema Metroviário de Salvador até o Campo Grande já é tratada como possível pelo governo - Foto: Adilton Venegeroles / Ag. A Tarde

A expansão da linha 1 do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas (SMSL) até o Campo Grande já é uma realidade possível, graças a portaria publicada pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Híbridos (Inema), que concedeu licenças ambientais para implantação da nova estação.



A licença prévia foi emitida com prazo de seis anos, em nome da viabilidade ambiental do projeto. De acordo com a portaria do Inema, o empreendimento, chamado de “Expansão Sul” ou de “Tramo 4 da Linha 1”, será realizado com um túnel de aproximadamente 1.105 metros de extensão.

De acordo com presidente da Companhia de Transportes da Bahia (CTB), Ana Cláudia Nascimento, o trecho que atualmente é utilizado como “Rabicho para Manobra” na Estação da Lapa será o ponto de partida para a ampliação até o Campo Grande, como já mostrado anteriormente pelo Portal A TARDE.

“É 1,1 km, total. E vai aproveitar o rabicho já existente de 300 metros. Ou seja, na Lapa, depois que você desembarca do trem da Lapa, ele tem um trecho de trilho de 300 metros, que é o chamado Rabicho para Manobra. É onde o trem vai e volta, muda de via e retorna. Esse trecho já será o início da obra até o Campo Grande. Nós iremos prolongar mais 1,1 km e, consequentemente, deixar o rabicho do Campo Grande em direção a Araújo Pinho, no Canela”, explicou Ana.

A presidente da CTB confirmou ainda que, com a obra até o Campo Grande, há o interesse do governo em expandir o modal até a Barra, mas que para isso é preciso o Estado adquirir investimento.

“Sim, até a Barra. É só a gente conseguir dinheiro. Nós estaríamos prontos. Eram mais dois quilômetros, mais duas estações. Uma na Graça e a outra na frente do Shopping Barra, então é R$ 3 bilhões, mais R$ 3 bilhões é mais ou menos R$ 1,5 bi por quilômetro, porque subterrâneo é muito mais caro”, contou.

Resumo dos pontos principais já destacados pelo Portal A TARDE:

Trecho inicial: A expansão terá como prioridade o trecho entre a Estação Lapa e o Campo Grande, com 1,5 km de extensão.



Custo elevado: A alta do custo dos materiais e da mão de obra inviabiliza, no momento, a extensão até a Barra.

Viabilidade: Estudos de engenharia e viabilidade econômica estão em andamento para o trecho Lapa - Campo Grande.

Aditivo contratual: A CCR Metrô Bahia, atual operadora do sistema, pode ser responsável pela obra e operação do novo trecho, através de um aditivo ao contrato existente.

Túnel: O trajeto entre Lapa e Campo Grande será feito por um túnel subterrâneo, de aproximadamente 1.105 metros de extensão.

Segurança: A opção por um túnel visa garantir a segurança da obra e minimizar os impactos na superfície.

Expectativa de início das obras: O início das obras do trecho Lapa - Campo Grande está previsto para breve, com conclusão estimada para 2026.

Outras informações:



O projeto de expansão do metrô de Salvador é considerado fundamental para melhorar a mobilidade urbana na região.



A nova linha deve beneficiar milhares de pessoas que residem ou trabalham no Centro Histórico e no Campo Grande.

A obra também deve contribuir para o desenvolvimento econômico da região.

E a Barra?

O metrô até a Barra vai ter que esperar um pouco mais.



O custo do projeto é "mais salgado" por enquanto, mas os estudos continuam para a viabilidade de um túnel até lá.