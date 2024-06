Campo Grande é prioridade, mas governo avalia levar metrô a Cajazeiras | A TARDE

A ampliação do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas (SMSL) tem sido um dos focos do governador Jerônimo Rodrigues (PT) em seus primeiros um ano e cinco meses de gestão. No último sábado, o Portal A TARDE revelou que o governo do estadol contratou novos estudos de viabilidade para ampliar o metrô para o bairro do Campo Grande, na chamada “Expansão Sul”. Essa, segundo o secretário estadual Afonso Florence (PT), da Casa Civil, é a prioridade da gestão estadual.

A atração do governo Jerônimo pela possibilidade de instalação de uma estação no Campo Grande possui relação com o provável incremento no número de passageiros nos sistema, o que teria sido verificado com base em estudos. Em janeiro, o ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), afirmou que há uma estimativa de aumento de cerca de 100 mil usuários no SMSL com a Expansão Sul.

“Nosso foco agora é o Tramo Sul, é o Campo Grande. A gente tem estudo de viabilidade. Estamos atualizando agora para contratar na Caixa e tudo indica que haverá muito carregamento [de passageiros] ali, no Campo Grande. Então, esse é o nosso foco. Vamos monitorar, em outras etapas do PAC, se os estudos apontarem viabilidade, a possibilidade de outras expansões”, contou Florence, com exclusividade ao Portal A TARDE.

De acordo com Florence, o governo está aguardando o gatilho contratual para a instalação do chamado “tramo 2 da Linha 2”, com a implantação da Estação Lauro de Freitas. A meta de 6 mil usuários a cada hora no pico de circulação da Estação Aeroporto (de 17h às 19h) ainda não foi alcançada e, no momento, não há planos para antecipar o projeto.

Por outro lado, o governo Jerônimo estaria considerando a possibilidade de expandir o metrô ainda mais para o miolo de Salvador, alcançando um dos bairros mais populares da cidade: Cajazeiras. Essa ampliação, porém, ainda depende da realização de mais estudos.

“Outra sempre cogitada, pela possibilidade de carga [número de passageiros], é Cajazeiras. Saindo de Águas Claras para Cajazeiras. É uma hipótese. Quem passa ali em Águas Claras vê ali o rabicho. O rabicho é o lugar a partir do qual o trem pode fazer aquele famoso desvio de trilho. Seguir dali até Cajazeiras é também uma das possibilidades. Mas essa é uma decisão que depende de estudos e nossos estudos nos levaram a priorizar agora o Campo Grande”, revelou Florence.

Investimento federal



A contratação na última semana de um novo estudo de viabilidade por parte do governo do estado, junto à empresa Oficina Engenheiros Consultores Associados Ltda., para a Expansão Sul, conforme afirmação de Afonso Florence, é o cumprimento de uma exigência do Ministério da Casa Civil, para que a Bahia consiga recursos da Caixa Econômica Federal para a ampliação do SMSL, nos termos do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).

“São requisitos técnicos a serem estabelecidos. Exige, por exemplo, o estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, o EVTA. Então eu preciso fazer esse estudo. A Oficina deve fazer esse estudo. Nós precisamos contratar e desenvolver o estudo para entregar ao Ministério, para o Ministério autorizar a Caixa, para entregar a Caixa, para a Caixa analisar, para ela liberar o recurso, para assinar o contrato do recurso”, explicou.

Segundo apuração do Portal A TARDE, a ampliação do sistema metroviário para o bairro do Campo Grande tem um custo estimado em R$ 1,41 bilhão.

