CCR deve ter obra e operação da Estação Campo Grande, diz Florence | A TARDE

O governo de Jerônimo Rodrigues (PT) já tem o modelo que considera ideal para a Expansão Sul — ampliação do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas (SMSL) para o bairro do Campo Grande. Na avaliação da gestão estadual, o mais seguro é manter tudo nas mãos da atual concessionária do serviço: a CCR Metrô Bahia.

Em conversa exclusiva com o Portal A TARDE nesta segunda-feira, 27, o secretário estadual da Casa Civil, Afonso Florence (PT), explicou que a Expansão Sul ainda está sob estudos de viabilidade, contratados na última semana, mas que já tem seu anteprojeto em fase avançada.

Superada a parte dos estudos de viabilidade e cumpridas as exigências do Ministério da Casa Civil e da Caixa Econômica Federal para a liberação dos recursos do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), um aditivo contratual deve ser feito com a CCR Metrô Bahia, para que as obras comecem na região do Centro Antigo de Salvador.

“O estágio está em processo de contratação dos estudos de engenharia e econômicos dessa intervenção, do tramo sul, em torno de 1,5 km, que tem o anteprojeto avançado. E nós estamos analisando, priorizando a possibilidade de, com um aditivo no contrato da CCR, a obra e a operação desse tramo serem com a CCR”, explicou o secretário.

Florence justificou que a preferência do governo estadual por um aditivo com a CCR tem a ver com a segurança do processo, lembrando o desastre ocorrido em São Paulo, quando uma cratera se abriu no meio da cidade, em meio a obras de ampliação do sistema metroviário paulistano, matando sete pessoas.

“Isso é uma segurança para o governo e para a sociedade baiana, porque será um túnel saindo da Lapa até o Campo Grande, passando por debaixo de muitos prédios e viadutos. E fazer a obra com uma empresa enquanto uma outra opera é um risco grande de erro. Todo mundo tem na memória aquele acidente em São Paulo, com a obra do metrô”, lembrou.

“Isso é o que foi considerado mais vantajoso pelos técnicos que estudam”, acrescentou o secretário ao Portal A TARDE.

A decisão final sobre o modelo, porém, só será concretizada após a fase de estudos serem concluídas. Fechando essa questão, o governo deverá bater o martelo acerca de um aditivo contratual com a CCR Metrô Bahia ou de um novo processo licitatório, abrindo concorrência para a Expansão Sul.

SAIBA MAIS:

>> Saiba os planos do governo para o transporte ferroviário na Bahia

>> Campo Grande é prioridade, mas governo avalia levar metrô a Cajazeiras

>> Governo contrata novos estudos para implantar metrô no Campo Grande

Publicações relacionadas