Alto custo esfria possibilidade expansão do metrô até a Barra

Há alguns anos, o governo da Bahia fala na possibilidade de expansão da linha 1 do sistema metroviário de Salvador, ligando a Estação da Lapa à Barra, passando pelo bairro do Campo Grande. Esse plano, porém, está parcialmente suspenso, devido aos altos custos estimados para levar o metrô através da Avenida Centenário até a Orla Atlântica.

A secretária estadual de Desenvolvimento Urbano, Jusmari Oliveira (PSD), já havia revelado ao portal A TARDE na quarta-feira, 30, que o governador Jerônimo Rodrigues (PT) autorizou a pasta a tocar os estudos e o planejamento para a expansão até o Campo Grande, deixando a Barra para um outro momento.

O motivo não foi citado pela secretária. Porém, de acordo com interlocutores próximos ao governo do estado, o motivo da desistência momentânea de levar o metrô à Barra tem a ver com o valor estimado para as obras.

Enquanto a expansão da Lapa até o Campo Grande teria um custo previsto de R$ 1,41 bilhão, levar o metrô até a Barra adicionaria pelo menos mais R$ 3 bilhões, conforme avaliação do governo da Bahia.

Procurada novamente pelo A TARDE nesta quinta, 31, Jusmari voltou a ressaltar que a expansão do metrô deve ser feita inicialmente apenas até o Campo Grande. Como novidade, a secretária revelou que a expectativa é que o projeto esteja pronto até o final de novembro, para que um edital seja lançado.

“O metrô até o Campo Grande — neste momento, não se cogita ir até a Barra —, nós vamos estar com o projeto pronto até novembro. Inicialmente, vamos fazer até o Campo Grande. O resto da Expansão Sul, que seria até a Barra, podemos estudar depois”, disse Jusmari.

“Nossa expectativa é que a gente entre no ano de 2024 com a licitação finalizada e as obras iniciando”, complementou a secretária.

Apoio federal

No total, os investimentos previstos pelo governo da Bahia no VLT de Salvador e na Expansão Sul do metrô se aproximam da soma de R$ 5 bilhões. Em tempos de ṕonte Salvador-Itaparica, uma obra que deve custar R$ 13 bilhões, coloca-se em dúvida a capacidade do estado de realizar todas essas obras.

Para conseguir tirar do papel todos os projetos, a gestão estadual conta com o apoio do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Recentemente, o ministro Rui Costa (PT), da Casa Civil, revelou que o novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) deve investir pelo menos R$ 800 milhões no VLT de Salvador.

A ampliação do metrô de Salvador também consta na lista de obras que devem receber aporte do novo PAC. O valor do apoio federal, entretanto, não foi revelado pelo governo Lula.

Tanto a Expansão Sul do metrô quanto o VLT de Salvador estão incluídos ainda no Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste (PRDNE), da Sudene (Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste), para o período entre 2024 e 2027.

Através do PRDNE, ambos os projetos do governo da Bahia concorrem a uma lista de prioridades nos fundos de financiamento FDNE (Fundo de Desenvolvimento do Nordeste) e FNE (Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste), que, juntos, possuem um orçamento de R$ 40 bilhões em 2023.