Por metrô no Campo Grande, Jerônimo investe milhões em prédio da UFBA

Governador assumiu compromisso com a UFBA em contrapartida para cessão de área da universidade para o metrô - Foto: Amanda Ercília | GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) pretende investir R$ 6,7 milhões na conclusão das obras do Edifício Anexo da Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia (UFBA), localizada no Canela. O investimento foi incluído no escopo do edital de licitação para a implantação do chamado Tramo IV do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas (SMSL), com a construção da Estação Campo Grande.

Segundo um dos anexos do edital licitatório, a conclusão da obra no prédio anexo da Escola de Teatro é necessária para viabilizar a implantação do poço de ventilação e da saída de emergência da Estação Campo Grande, ambos a serem instalados em um terreno hoje pertencente à Escola de Belas Artes, na Avenida Araújo Pinho.

Como condição para ceder a área ao metrô de Salvador, a UFBA pediu a conclusão das obras do Edifício Anexo da Escola de Teatro, em uma forma de contrapartida. Esse compromisso ainda deve ser formalizado por meio de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre o governo do estado e a universidade.

No momento, as obras de reforma do prédio anexo estão com estrutura, alvenarias e parte dos revestimentos executados. Porém, por outro lado, tem pendências nas instalações prediais, fachada, esquadrias, revestimentos, forros, pintura, cenotecnia, além de regularizações técnicas e de desempenho necessárias.

A conclusão das obras será realizada pela empresa ainda a ser contratada para as obras da Estação Campo Grande do Metrô. Enquanto o Tramo IV como um todo deve ser concluído em até 40 meses (três anos e quatro meses) após a assinatura do contrato, a reforma na Escola de Teatro deve ocorrer em até 24 meses (dois anos).

Protestos na Federal

Em fevereiro, alunos da Escola de Teatro da UFBA realizaram uma manifestação artística para protestar contra o abandono das obras do Edifício Anexo. As obras de ampliação do espaço foram anunciadas em 2012, mas, após 13 anos, não chegaram a ser concluídas.

Com a situação, alunos e professores do curso de Teatro na Federal acabam sofrendo com a falta de estrutura para as necessidades diárias de ferramentas e aparatos didáticos.

Manifestação artística de alunos da Escola de Teatro em fevereiro | Foto: Brenda Urbina

“Eu disponibilizei e investi em equipamentos para dar aula durante todo o semestre, como projetor, caixa de som, computador, elementos de papelaria, figurinos, impressora, entre outros recursos, já que nosso acervo da escola de teatro está resguardado desde a reforma”, reclamou na época a professora Brenda Urbina, em entrevista ao Portal A TARDE.

“Dessa forma, temos o sentimento de que temos que lutar para permanecer, por continuar em um ‘não lugar’ que chamamos escola de teatro, feita por pessoas”, concluiu a docente.

Nova estação

No total, a construção do Tramo IV do metrô de Salvador tem um custo estimado em R$ 1,518 bilhão, aprovados inteiramente no âmbito do novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).

A ideia é ampliar a Linha 1 do SMSL em 1,105 km, totalmente pelo subterrâneo do Centro Antigo da capital baiana: começando pelo rabicho da Estação da Lapa, passando pela futura Estação Campo Grande e terminando por baixo da Av. Araújo Pinho.

Conforme antecipado pelo Portal A TARDE em agosto de 2024, será a mais funda estação de todo o sistema metroviário baiano, com 55 metros de profundidade, com sete níveis abaixo do solo, superando com folga os 34 metros e quatro andares subterrâneos da Estação Campo da Pólvora.

A licitação foi autorizada na manhã de segunda-feira, 9, em cerimônia com as presenças do governador Jerônimo Rodrigues e do ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), responsável pela liberação das verbas do PAC.