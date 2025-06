Novos ferries: governo espera ter solução definitiva para compra em 60 dias

Ferry-boat de Salvador - Foto: Mila Souza/ Ag. A TARDE

Sete meses após o governo da Bahia declarar deserta a licitação para a compra de novas embarcações para o Ferry-boat, a novela da renovação da frota pode estar perto de um desfecho. O secretário da Casa Civil da Bahia, Afonso Florence, antecipou ao Portal A TARDE que a expectativa é ter uma posição definitiva sobre a aquisição dos novos ferries em até 60 dias.

Segundo o secretário, diante da persistente ausência de interessados, o governo está tomando providências jurídicas em conjunto com a Procuradoria Geral do Estado (PGE) para encontrar uma saída para o impasse.

“O governador Jerônimo Rodrigues está desde 2023 publicando licitações e, mesmo assim, não conseguimos contratar por falta de pretendentes. Apesar de termos conhecimento de que existem fabricantes, operadores e ferries disponíveis — ainda que na Grécia, no Mediterrâneo —, pretendemos ter uma solução definitiva nos próximos 60 dias. Estamos fazendo esse esforço para antecipar o anúncio e dar essa solução”, declarou Florence.

Licitação Deserta

Em novembro, o governo da Bahia precisou abrir uma nova licitação para a contratação da empresa que será responsável pela compra de dois ferries que irão operar no Sistema Público de Transporte Hidroviário de Navegação Marítima Interior, de passageiros, cargas e veículos, na Baía de Todos os Santos.

O anúncio do novo edital ocorreu após a Secretaria de Infraestrutura do Estado (Seinfra) declarar o certame inicial como deserta. A abertura da licitação para envio das propostas das empresas interessadas foi iniciada no dia 26 de outubro do ano passado e o resultado já seria publicado um mês depois, no entanto, como não houveram propostas uma nova concorrência foi aberta.

Novos ferries

Conforme antecipado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) à imprensa e pelo Portal, em entrevista exclusiva com o secretário da Casa Civil, Afonso Florence, em outubro do ano passado, a travessia Terminal de São Joaquim - Bom Despacho ganhará duas novas embarcações.

Na ocasião, Afonso declarou ao Portal que o processo de aquisição já estava em um estágio avançado e que haviam cinco empresas gregas que participaram e foram aprovadas inicialmente.

Segundo apurações do Portal, a deserta não se deu por falta de interesse das empresas, mas por dúvidas sobre o edital.

Os novos ferries deverão ter até oito anos de operação, com capacidade mínima de 1.200 passageiros e de 160 veículos. A expectativa é de que os novos transportes, que virão da Grécia, comecem a transitar no início do primeiro semestre de 2025, após a conclusão do processo licitatório.

Após o processo de pré-qualificação, que leva em conta vistorias sobre os aspectos técnicos, de mecânica náutica, documentação, entre outros, a próxima fase será iniciada. Ainda não há previsão de datas específicas.

Cenário atual

Atualmente, segundo a Internacional Travessias Salvador, o sistema conta com sete embarcações: Anna Nery, Dorival Caymmi, Ivete Sangalo, Maria Bethânia, Pinheiro, Rio Paraguaçu e Zumbi dos Palmares.