Ferry-boat fica mais caro no São João; veja novos valores

Passageiros no portão de entrada do ferry - Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

Os usuários do Sistema Ferry-Boat devem se preparar para pagar mais caro pela travessia entre Salvador e Itaparica durante o São João. A partir deste ano, o dia 24 de junho passa a ser oficialmente considerado feriado para efeito de cobrança diferenciada no serviço. As tarifas registraram um aumento de mais de 30% em datas especiais.

Valor das tarifas

Atualmente, as tarifas do ferry-boat variam entre R$ 3,50 e R$ 88,50, a depender do tipo de veículo ou passagem. Com a nova regulamentação, os passageiros que normalmente pagam R$ 6,90 pelo bilhete convencional passarão a desembolsar R$ 9,20 durante o São João.

Para os veículos de passeio, a mudança também pesará no bolso. O valor, que em dias comuns é de R$ 62,50, sobe para R$ 88,50 nas datas consideradas feriado para efeito de cobrança. As tarifas variam conforme a categoria e a tabela completa pode ser consultada no site oficial da Internacional Travessias.

Conforme documento de anúncio, a decisão também inclui as terças-feiras de Carnaval no rol de datas que terão tarifas reajustadas. Segundo o texto, o objetivo é adequar a operação à realidade da demanda, já que esses dias são feriados na Bahia e geram grande fluxo de passageiros.



“Serão considerados como Feriados aqueles estabelecidos pela União Federal e pelo Estado da Bahia. Ficam incluídos no rol de cobrança diferenciada como feriados, às Terças-Feiras de Carnaval e a data de 24 de Junho (São João)”, indica o comunicado da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba).