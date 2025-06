Comitiva da Alba participa de fórum legislativo internacional nos EUA

Fabíola Mansur, Ivana Bastos e Samuel Júnior em evento nos EUA - Foto: Divulgação

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) participou do primeiro Fórum Internacional da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (UNALE), encerrado nesta sexta-feira, 6, em Orlando, nos Estados Unidos. O evento ocorreu no contexto do Pan American Freedom Forum 2025.

A comitiva baiana foi liderada pela presidente da Alba, deputada Ivana Bastos (PSD), e contou com os deputados Samuel Júnior (Republicanos) e Fabíola Mansur (PSB). Ao todo, o grupo brasileiro incluiu 24 parlamentares de 15 estados. O fórum teve como foco a troca de experiências sobre temas como economia sustentável, inovação, transformação econômica, empreendedorismo, turismo e gestão pública.

Durante os três dias de programação, os parlamentares participaram de painéis, rodas de conversa e reuniões com especialistas e representantes de outros países das Américas. Entre os temas discutidos estiveram inteligência artificial, nomadismo digital, segurança jurídica, cidadania por investimento e desenvolvimento sustentável.

“Foi uma oportunidade ímpar de aprender, compartilhar e construir pontes. Representar a Bahia nesse espaço de diálogo internacional nos enche de responsabilidade e esperança. O que debatemos aqui impacta diretamente o nosso presente e o futuro das próximas gerações”, afirmou Ivana Bastos.

Nomadismo digital

Um dos temas que chamou a atenção da delegação foi o nomadismo digital, modelo de trabalho baseado no uso da tecnologia para atuar remotamente de qualquer lugar do mundo. Também foi debatida a cidadania por investimento, política adotada em alguns países como estratégia para atrair capital e talentos estrangeiros.

No último dia do evento, os parlamentares participaram de uma mesa voltada à geração de emprego e renda, com foco na adaptação dos estados à economia digital. A inteligência artificial foi apontada como ferramenta importante para melhorar a eficiência da gestão pública e impulsionar a produtividade.

A presidente da Alba ressaltou ainda a importância de criar um ambiente mais favorável ao investimento, reduzindo a burocracia e garantindo a segurança jurídica.