Obras de educação e infraestrutura são entregues em Jaguaquara

Governador entregou obras e anunciou novos investimentos para Jaguaquara e região - Foto: Thuane Maria | GOVBA

A cidade de Jaguaquara, no sudoeste baiano, recebeu nesta sexta-feira, 6, um conjunto de obras nas áreas de educação, mobilidade urbana e infraestrutura. O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), esteve no município ao lado do ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), para realizar as inaugurações.

Entre as entregas, está o novo Campus Avançado do Instituto Federal da Bahia (Ifba), que anteriormente funcionava como Centro de Referência. Com investimento de R$ 10 milhões do Ministério da Educação (MEC), a unidade agora integra oficialmente a rede do instituto e tem capacidade para atender até 800 estudantes em cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) e Ensino a Distância (EaD).

Durante o evento, o governador destacou a atuação conjunta entre os governos municipal, estadual e federal. “Uma agenda parceira, Município, Estado e União. Se trata de educação, pavimentação, segurança e unidades habitacionais. Aqui nós deixamos um conjunto de ações que eu quero celebrar e dizer que Jaguaquara está em boas mãos”, afirmou Jerônimo.

O ministro Rui Costa também comentou sobre a ampliação da rede federal de educação. “É um instrumento de transformação da vida das pessoas. Eu fico feliz de hoje estar abrindo mais um IFBA. Na minha época, quando entrei, em 1978 e saí em 1981, tinha uma unidade na Bahia. Hoje, são 37 e o Lula colocou mais oito. Então, nós iremos para 45. Logo, haverá 45 unidades dessas espalhadas pela Bahia”, declarou.

Rede estadual

Na área da educação estadual, foi inaugurada a modernização do Colégio Estadual Nossa Senhora Auxiliadora, que recebeu um investimento de R$ 7,9 milhões. A unidade passou a contar com teatro, restaurante, laboratório, campo society, vestiários e cobertura da quadra poliesportiva.

A secretária da Educação, Rowenna Brito, avaliou os investimentos como estratégicos para o desenvolvimento local.

“Uma alegria a gente hoje aqui em Jaguaquara fazendo a festa da educação, porque a gente sabe que o investimento na educação é o investimento do presente, porque a gente protege os nossos meninos agora, cuida e investe no futuro. A gente acredita na potência da educação pensando no desenvolvimento local e territorial. São R$ 24 milhões em educação integral, educação profissional, para a gente seguir avançando na educação do estado da Bahia”, afirmou Rowenna.

Jerônimo também inaugurou uma creche no município | Foto: Thuane Maria | GOVBA

Também foi entregue o Complexo Poliesportivo Educacional, com obras de modernização que incluíram campo society, piscina semiolímpica, vestiários e melhorias estruturais. A obra contou com recursos de R$ 9,5 milhões, fruto de parceria entre a Secretaria da Educação e a Companhia de Desenvolvimento Urbano (Conder). Foi ainda autorizada a construção de uma pista de skate, reforma do ginásio coberto e intervenções paisagísticas na área externa.

A Creche Municipal Tereza Muniz, construída com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), também foi inaugurada. A unidade amplia a oferta de vagas na educação infantil da cidade.

Infraestrutura e mobilidade

Na área de mobilidade urbana, a Conder executou pavimentações em bairros como Malvina, Alto do Cruzeiro, Palmeiras e nas imediações do cemitério, com investimento superior a R$ 8,6 milhões. Já a contenção de encostas na BR-420, em um trecho de 650 metros, teve investimento de R$ 3,5 milhões e visa reduzir riscos de deslizamentos.

Moradores das áreas contempladas relataram os impactos das intervenções. “Lutamos por anos para que fizessem algo pela nossa rua. Hoje, nós podemos comemorar a nossa vitória, temos nossa encosta, temos nossa rua calçada. Foi de grande valia para nós, moradores”, disse a recepcionista Sarah Sousa. O vaqueiro Pedro Ribeiro também comentou: “Foi bom demais, tava precisando há muito tempo. No tempo de chuva entupia tudo, agora não. Foi uma coisa maravilhosa para as Malvinas”.

Rui anunciou investimento em novas unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida | Foto: Thuane Maria | GOVBA

A agenda incluiu ainda a entrega de equipamentos agrícolas, como uma caçamba e uma retroescavadeira para os municípios de Jaguaquara e Cravolândia, por meio da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR).

Novos investimentos foram anunciados, entre eles a reforma do Mercado Municipal de Cereais; ampliação do Centro Estadual de Educação Profissional Pio XII; obras de calçamento; revitalização de praças; repasse de recursos para o São João local; e a construção de 500 unidades habitacionais pelo programa Minha Casa, Minha Vida, com aporte de R$ 52 milhões para os municípios de Jaguaquara, Irajuba e Lajedo do Tabocal.