Oposição sonha com Coronel e mira aliança com João Roma para 2026

Líder do grupo de oposição na Bahia, o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil), tem encontrado dificuldades para montar sua chapa majoritária para as eleições de 2026. Ao Portal A TARDE, aliados afirmam que o bloco sonha com uma possível chegada do senador Angelo Coronel (PSD), mas uma aliança com o ex-ministro João Roma (PL) também tem sido discutida.

Uma das fontes, em condição de anonimato, afirmou que a oposição tem monitorado a situação de Coronel, hoje na base governista estadual, com relação a uma candidatura à reeleição. A ideia, de acordo o integrante do União Brasil, é que ele concorra novamente ao cargo, mas agora pela oposição.

Apesar do senador ser objeto de desejo da oposição, os aliados de ACM Neto admitem que a sua chegada ao grupo caminha apenas no campo do desejo. Na avaliação de outro nome da oposição, retirar Coronel do grupo governista teria um impacto ainda maior que em 2022, quando o PP de João Leão, então vice-governador, rompeu com o grupo governista.

Aliança com João Roma

Distantes desde 2022, ACM Neto e João Roma, ex-ministro da Cidadania e presidente do PL baiano, já sinalizam que podem caminhar juntos no próximo ano. Nos bastidores, o ex-prefeito já admite que pretende contar com o antigo aliado, com quem chegou a romper, na sua chapa majoritária.

O entendimento da oposição é de que uma nova candidatura de Roma do governo repetirá o efeito de divisão de votos contra o PT, assim como no último pleito.

Aqueles votos de Roma fizeram falta para a gente. Agora é andar junto importante aliado de Neto - sob condição de anonimato

A ideia é que João Roma, assim como Angelo Coronel, esteja candidato a senador na chapa majoritária que deve ter ACM Neto postulante ao Palácio de Ondina.

José Ronaldo vice

Diferente de 2022, quando foi dispensado por ACM Neto nos últimos momentos antes de fechar a chapa, o prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo (União Brasil), tem sido cobiçado para ocupar o pastor de vice.

"Ele é um líder regional, é importante para a gente", disse a mesma fonte ao comentar sobre o desejo de ter Zé Ronaldo.

Dificuldades

Como noticiado recentemente pelo Portal A TARDE, ACM Neto tem tido dificuldades para montar a chapa de oposição para enfrentar o governador Jerônimo Rodrigues (PT), hoje tido pela própria oposição como "imbatível" nas urnas.

Um outro nome do grupo admitiu, ao falar sobre o assunto, que a oposição 'carece' de nomes fortes para a composição de uma majoritária competitivo.

"Ele (ACM Neto) é nossa grande estrela, mas a questão é que só temos ele hoje", pontuou.