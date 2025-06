VÍDEO: veja imagens do projeto da Ponte Salvador-Itaparica

Ponte Salvador-Itaparica terá um custo estimado em R$ 10,4 bilhões - Foto: Divulgação | GOVBA

O Portal A TARDE obteve nesta sexta-feira, 6, imagens de vídeo do projeto básico do Sistema Viário Integrado da Ponte Salvador-Itaparica, que terá um custo estimado de R$ 10,42 bilhões. O planejamento envolve investimentos em pelo menos três cidades: além da capital baiana, também receberão intervenções os municípios de Vera Cruz e Nazaré, no Recôncavo.

Recentemente, no último dia 4 de abril, a concessionária da Ponte Salvador-Itaparica encerrou o processo de sondagem no solo da Baía de Todos-os-Santos e entorno. A finalização dessa fase, junto com a assinatura do aditivo contratual na última quarta-feira, 4, libera as empresas a passarem para a elaboração do projeto executivo da obra, sendo esse o último passo antes da construção.

Sistema viário em Salvador

No primeiro vídeo, é possível ver as intervenções que são planejadas para Salvador, com a construção de dois túneis paralelos à Via Expressa Baía de Todos-os-Santos, nas proximidades de Água de Meninos, e outros quatro viadutos, que servirão como acesso e saída para a ponte.

Também é possível verificar que o início da Ponte Salvador-Itaparica será em frente a algumas das praias mais populares da Cidade Baixa: Cantagalo, Boa Viagem e do Meio. Com isso, o trajeto rodoviário sobre o mar começa por fora da região do Porto de Salvador, facilitando a circulação de navios na região.

Ponte Salvador-Itaparica

No segundo vídeo, as imagens focam na Ponte Salvador-Itaparica em si, com o trajeto feito sobre a Baía de Todos-os-Santos, com pistas triplas tanto para a ida quanto para a volta.

O destaque fica para a elevação que será feita em um trecho da ponte, criando um vão em que será possível a passagem de navios de grande porte, com destino ao Terminal Portuário de Salvador.

Sistema viário na Ilha

O último vídeo apresenta a parte final do Sistema Viário da Ponte Salvador-Itaparica, com a chegada da ponte na Ilha, mais especificamente no município de Vera Cruz. Uma nova rodovia deve ser construída, já duplicada.

A nova estrada terá duas praças de pedágio — uma no início, outra no fim da rodovia — e se conectará com a BA-001 e com a Ponte do Funil, que liga a Ilha de Itaparica ao município de Nazaré, no Recôncavo.