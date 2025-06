Salvador-Itaparica: Jerônimo e chineses assinam acordo para a ponte

Ponte Salvador-Itaparica é o maior projeto de infraestrutura do estado - Foto: Divulgação | GOVBA

O governo Jerônimo Rodrigues (PT) anunciou, nesta quarta-feira, 4, que assinou o novo aditivo contratual para a construção da Ponte Salvador-Itaparica. O acordo entre a gestão estadual e o consórcio chinês foi costurado após intervenção do Tribunal de Contas do Estado (TCE), que intermediou as conversas entre as partes.

A assinatura marca o fim de um imbróglio que se iniciou na pandemia de Covid-19, com o aumento dos insumos da construção civil. Na época, as estatais chinesas que integram o consórcio da ponte Salvador-Itaparica solicitaram um grande aumento de valores para a construção do empreendimento, gerando um impasse com o governo estadual.

Inicialmente, os chineses apontaram que deveria haver uma elevação do contrato de R$ 7 bilhões para R$ 13 bilhões. Após a intermediação do TCE, o valor foi fechado em R$ 10,42 milhões.

"Essa assinatura põe fim nessa etapa do processo e agora é aguardar a empresa chinesa. Já tenha a sondagem. Com esse material agora, faz-se o projeto executivo, para que a gente possa ver as ações do governo andando, nessa relação entre Itaparica e Salvador", comemorou Jerônimo.

Segundo o governo baiano, a ponte Salvador-Itaparica será a maior do país em estrutura marítima, com sondagens recordes de 200 metros de profundidade. Além disso, o empreendimento deve gerar 7 mil empregos diretos e reduzir o acesso à capital baiana em cerca de 100 km.

Cobranças na China

Recentemente, durante reunião com os representantes das estatais na China, Jerônimo foi surpreendido com pedidos realizados pelas estatais acerca do novo acordo. Ao Portal A TARDE, o governador detalhou as demandas dos chineses.

Os representantes do consórcio pediram, entre outras coisas, garantias acerca de um possível aumento do custo das obras devido ao maleabilidade do solo da Baía de Todos-os-Santos; agilidade na liberação de vistos para os trabalhadores chineses no Brasil; e apoio para a liberação de novos financiamentos para a obra.