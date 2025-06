Jerônimo quer reduzir interstício para ser cabo da Polícia Militar

Jerônimo tem feito alterações na segurança pública em 2025 - Foto: Joá Souza | GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) está pensando em mudanças para a graduação de praças da Polícia Militar da Bahia (PM-BA). Nesta segunda-feira, 2, o gestor estadual encaminhou para a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) um projeto de lei que altera o interstício para a graduação de cabos da PM, de 60 para 36 meses.

O interstício é o tempo mínimo que um militar deve cumprir em uma determinada graduação para ser promovido para a seguinte. Ou seja: se antes um policial teria que cumprir ao menos cinco anos como soldado para tornar-se cabo, com a mudança proposta por Jerônimo, esse período será reduzido para três anos.

“Trata-se de uma medida estratégica que contribuirá para o fortalecimento da estrutura organizacional da Polícia Militar da Bahia, ao mesmo tempo em que valoriza os profissionais que diariamente se dedicam à segurança da população baiana”, justificou Jerônimo, em documento encaminhado à Alba.

Esta é a segunda alteração proposta nos últimos anos pelo governo do estado para a graduação de cabos. Em 2020, a Assembleia já havia aprovado, a pedido do então governador Rui Costa (PT), a redução do interstício de 96 para 60 meses.

Mudanças na segurança pública

Essa é apenas mais uma mudança na área de segurança pública por parte da gestão de Jerônimo Rodrigues. Em março, o governador já havia anunciado a alteração de todos os postos de comando da pasta, atendendo a indicações do secretário estadual Marcelo Werner.

Na época, o coronel Paulo Coutinho foi substituído no comando-geral da PM-BA pelo coronel Antonio Carlos Silva Magalhães. A escolha acalmou parte dos praças, que viam uma relação desgastada das tropas com o comandante.