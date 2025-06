Governo "levará" BR-324 e ponte no Jequitinhonha ao ministro dos Transportes

A BR-324, que liga Salvador a Feira de Santana, passou por mudanças significativas após a saída da ViaBahia da concessão - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues levará ao ministro dos Transportes do governo Lula, Renan Filho, em encontro marcado para a quinta-feira, dia 5, a situação da BR-324 — devido a proximidade do São João — e a reforma da ponte sobre o rio Jequitinhonha, na região sul do estado.

A rodovia tem passado por uma série de eventos nos últimos meses, incluindo mudanças na administração, com o fim da concessão da ViaBahia. A rodovia que liga Salvador a Feira de Santana, é de grande importância para o tráfego de veículos e cargas do interior e a capital.

Segundo Jerônimo, os dois assuntos serão prioridades da conversa com o ministro, tendo em vista a urgência da requalificação das pistas da rodovia e a continuidade das chuvas na região de Itapebi. A nova ponte deverá ser construída em até um ano.

“Eles [governo federal] ficaram de estudar para ver se abre para carros pequenos, para moto, ambulâncias, uma viatura. Verificar o esforço que a ponte aguenta. Ficou de apresentar o projeto de quando acontece a licitação, de quanto tempo ficará pronta. É uma ação conjunta entre o governo do Estado e o governo federal, mesmo durante as chuvas", explicou o governador.

Jerônimo demonstrou preocupação com os congestionamentos que podem ser causados na BR na semana dos festejos juninos, especialmente entre os dias 20 e 25, datas do São João, com a liberação de mais faixas, devido a abertura das cancelas com o fim dos pedágios.



"A gente ainda tem a cultura de que ali está fechado, então reduz a velocidade, e só aquelas duas pistas atrás não vai dar", disse o governador.

Fim do pedágio

A BR-324, que liga Salvador a Feira de Santana, passou por mudanças significativas após a saída da ViaBahia da concessão. A concessionária, responsável pela administração desde 2009, enfrentou críticas por descumprimento de obrigações contratuais, como a não realização de obras essenciais e a má conservação da rodovia.

Em fevereiro de 2025, o Tribunal de Contas da União (TCU) homologou o encerramento do contrato de concessão da ViaBahia. Foi estabelecido um período de transição até 31 de março de 2025, durante o qual a concessionária continuaria responsável pela operação e manutenção da rodovia.

Contudo, devido à falta de pagamento de uma indenização acordada, a ViaBahia anunciou que continuaria administrando a BR-324 mesmo após o prazo estipulado, até que o acordo fosse finalizado. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) assumiu a gestão da rodovia após a conclusão desse processo.

A expectativa do governo estadual é que, com a nova administração, sejam realizados investimentos urgentes em infraestrutura e segurança na BR-324, atendendo às demandas dos usuários que enfrentam problemas como buracos, falta de iluminação e sinalização deficiente.

Ponte sobre o Rio Jequitinhonha

A ponte sobre o Rio Jequitinhonha, localizada no km 661 da BR-101, em Itapebi, no sul da Bahia, está passando por um processo de reabilitação devido a problemas estruturais detectados em avaliações técnicas. Em janeiro de 2025, o DNIT interditou o tráfego de veículos pesados na ponte, permitindo apenas a passagem de veículos leves e ônibus.

As obras de recuperação da ponte começaram em março de 2025 e têm previsão de conclusão até dezembro deste ano. O projeto, com investimento estimado em R$ 44 milhões, inclui a restauração completa da estrutura e o alargamento da pista de 8 para 12 metros, visando aumentar a segurança e a capacidade de tráfego.