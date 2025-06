Salvador recebeu verbas do PAC e prefeitura não iniciou obras, diz Rui

Ministro respondeu a críticas de ACM Neto e Bruno Reis - Foto: Thuane Maria | GOVBA

O ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), fez duras críticas nesta sexta-feira, 6, ao prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), e seu aliado, ACM Neto (União Brasil). De acordo com o petista, a gestão soteropolitana recebeu verbas federais do novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) para a construção de uma policlínica, mas ainda não iniciou as obras.

Questionado em Jaguaquara, durante a entrega de um novo campus do IFBA (Instituto Federal da Bahia), Rui foi questionado sobre algumas falas de ACM Neto, criticando a parceria entre os governos de Jerônimo Rodrigues (PT) e de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na resposta, o ministro disparou contra o ex-prefeito de Salvador e seu aliado, que hoje comanda a capital baiana.

“Já que ele está preocupado com a parceria, ele poderia dar uma mãozinha, para ver se a prefeitura de Salvador começa logo as obras do PAC. Já tem um ano e meio que nós disponibilizamos as verbas e as obras ainda não começaram. Por exemplo: a da Policlínica, que é responsabilidade da prefeitura”, rebateu o ministro.

Rui ainda lembrou que ACM Neto, quando foi prefeito de Salvador, recusou verbas do governo federal, então liderado por Dilma Rousseff (PT), para a construção de creches na cidade.

“Se quer parceria, faça as obras que Lula disponibilizou para o seu município. Quando você foi prefeito, você não construiu creche, não construiu policlínica. Agora, Lula está dando uma mãozinha para o atual prefeito, mas ele até agora não começou as obras”, acrescentou Rui.

Ao ser lembrado pelo governador Jerônimo Rodrigues de que a prefeitura de Salvador ainda não construiu uma maternidade municipal, Rui aproveitou para ironizar.