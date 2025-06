Lapa-Campo Grande de metrô? Veja o que o governo acaba de autorizar

Eestação de metrô da Lapa - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) autorizou, na manhã desta segunda-feira, 9, a publicação dos editais de licitação para a implantação do Tramo IV da Linha 1 do Metrô, que vai ligar a Estação da Lapa à futura Estação Campo Grande.

“A intenção é atender, o impacto direito, a quase 12,5 mil pessoas que utilizarão esse trecho. Outra expectativa minha também é a dinamização dessa região. Nós estamos falando de um trecho importante. A gente sabe a quantidade de pessoas que trabalham nessa região, que estudam nessa região, que vem passear nesta região. Turistas frequentam aqui, conhecem Campo Grande”, relatou o governador, durante evento de anúncio na Praça do Campo Grande.

Com 1,105 km de extensão em túnel, a obra do Tramo IV, que será viabilizada pelo Ministério das Cidades em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur) por meio da Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), está orçada em mais de R$ 1,518 bilhão, no âmbito do PAC Seleções.

O anúncio foi realizados durante evento, na Praça do Campo Grande, onde será construída a nova estação.

| Foto: Shirley Stolze/ A TARDE

A nova estação está projetada para atender cerca de 11,5 mil usuários por dia, o que reforça o impacto direto da obra na mobilidade do centro da cidade e na vida de milhares de pessoas que circulam por essa região.

Novos trens

Jerônimo também autorizou o início do processo licitatório para a aquisição de 10 trens, com capacidade para 1.250 passageiros cada, que serão incorporados à frota do metrô. O investimento nessa etapa será de R$ 648,4 milhões, sendo R$ 616 milhões de recursos federais e R$ 32,4 milhões do governo estadual. O edital também será publicado no dia 10 de junho, com propostas a serem abertas no dia 1º de setembro.

Ao todo, os dois investimentos totalizam R$ 2,166 bilhões, sendo R$ 2,134 bilhões de recursos federais e R$ 32,4 milhões do Estado. Para o governador Jerônimo Rodrigues, os investimentos representam uma resposta direta às demandas da população e o compromisso com o transporte público de qualidade.

“É uma alegria, neste momento, autorizar essa licitação para mais um trecho. Estamos ampliando o alcance do metrô, levando mais dignidade, conforto e rapidez para quem depende do transporte coletivo”. O governador ainda acrescentou, “e nossa expectativa é que até o final de novembro, no máximo dezembro, tenhamos a ordem de serviço pronta. Pela regra, a empresa precisa de tempo para ajustar o projeto executivo. E além do ganho de tempo, teremos benefícios com os equipamentos culturais e turísticos da região”, destacou.

O ministro Rui Costa reforçou a importância da parceria entre os governos federal e estadual: “O PAC está fazendo acontecer. Essas obras são estruturantes, transformadoras e voltadas para melhorar a vida das pessoas. Logo que o presidente Lula assumiu, ele pediu que a gente investisse fortemente em mobilidade urbana, independente de quem fosse o governador do estado. Portanto, são investimentos em todas as capitais brasileiras como Minas Gerais, Belo Horizonte, Fortaleza, Maceió, Natal, Recife, Porto Alegre, São Paulo e até na capital do Distrito Federal”.