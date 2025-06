Governo cria comissões para acompanhar licitações do metrô Campo Grande

Estação da Lapa, em Salvador - Foto: Divulgação | Ulisses Dumas

O governo da Bahia, por meio da Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), instituiu duas Comissões Especiais de Licitação para conduzir os processos de contratações dos serviços de implantação do Tramo IV da Linha 1 do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas, no trecho entre a Estação Lapa e a Estação Campo Grande, com extensão de 1,105 km.

A primeira comissão ficará responsável por direcionar o processamento e julgamento do processo licitatório destinado à contratação de pessoa jurídica para a elaboração e o desenvolvimento de:

projetos básico e executivo;

execução das obras civis e de urbanização e da via permanente;

fornecimento e implantação dos sistemas de energia (rede aérea de tração e subestações).

Já a outra comissão, conduzirá os trabalhos do processo licitatório sobre a contratação da empresa de engenharia, que ficará à frente do gerenciamento, supervisão, certificação e apoio à fiscalização da CTB das obras e serviços.

Os dois grupos serão formados pelos mesmos cinco membros titulares.

Metrô Campo Grande

A Expansão Sul, que também já vem sendo tratada como “tramo IV da Linha 1”, levará o Metrô ao bairro do Campo Grande. O projeto já passou pela parte dos estudos, que iniciou no ano passado, e pela sondagem, realizada a partir de dezembro de 2023 pela empresa GS Engenharia e Consultoria Ltda., no subterrâneo do Centro Antigo de Salvador.

Inicialmente, a Expansão Sul previa uma ampliação ainda maior do sistema, com estações também nos bairros da Graça e da Barra. No entanto, até o momento, por conta do alto custo do projeto, a prioridade do governo Jerônimo é focar na estação Campo Grande.

Ao todo, a previsão é que o custo da obra seja avaliado em R$ 1,41 bilhão.

Estação mais funda do metrô

Com a aprovação de recursos por parte do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), a Estação Campo será no subsolo da cidade, com uma profundidade recorde.

Atualmente, o Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas possui apenas duas paradas no subterrâneo da capital baiana: as estações Campo da Pólvora e Lapa.

De acordo com o anteprojeto do Tramo 4 da Linha 1 (também chamado de “Expansão Sul) do SMLS, obtido pelo Portal A TARDE, a tendência é que a Estação Campo Grande tenha pelo menos cinco pavimentos no subterrâneo do Centro Antigo de Salvador, podendo chegar a até 60 metros de profundidade.

Hoje, a estação em funcionamento mais profunda de Salvador é a Campo da Pólvora, que possui três pavimentos no subterrâneo da cidade, em uma profundidade de 34 metros, conforme dados oficiais da CCR Metrô Bahia, concessionária do sistema.