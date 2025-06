Metrô em Lauro de Freitas: entenda o que falta para expansão acontecer

Estação Aeroporto do Metrô de Salvador - Foto: Joá Souza | Ag. A TARDE

Engavetado desde o início da implantação do Sistema Metroviário de Salvador, o sonho de ver estações nos bairros da Graça, Barra e no centro de Lauro de Freitas ainda não tem prazo para sair do papel. Segundo detalhou o ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), nesta segunda-feira, 9, durante coletiva de imprensa em Salvador, as ampliações já estão previstas no contrato atual do modal com a concessionária do sistema, a CCR Metrô Bahia, mas ainda estão em fase de avaliação pelo governo de Jerônimo Rodrigues (PT).

“Nós temos outras expansões possíveis. Está no contrato do metrô a expansão para o shopping de Lauro de Freitas [Parque Shopping Bahia]. Quando for atingida a quantidade de passageiros por hora pico na estação Aeroporto — ou seja, quando a estação do Aeroporto estiver cheia —, a empresa fica obrigada, por contrato, a iniciar a obra da nova estação dentro de Lauro de Freitas”, declarou. “Isso já está previsto no contrato, não precisa de anúncio, não precisa de recurso. É obrigação contratual da empresa”, completou.

Rui explicou que há possibilidade de se estudar novas estações após a conclusão das obras do Tramo IV da Linha 1 do Metrô — que vai ligar a Estação da Lapa à futura Estação Campo Grande —, cuja licitação foi autorizada nesta segunda.

“Depois da estação [Campo Grande], tem a opção, por exemplo, de seguir aqui pelo Vale do Canela. Se for por esse caminho, abre-se a possibilidade, em um futuro breve, de que Jerônimo possa, em 2027 ou 2028, pensar em uma estação ali no viaduto da Graça, por exemplo, e em outra, eventualmente, no Shopping Barra.”

“É como eu gosto de dizer: ‘cada dia com sua alegria’. Ou então, minha mãe usava muito a expressão que diz: ‘mingau quente, a gente toma pelas beiradas. Se meter a colher no meio, vai queimar a língua’. [...] Isso é possível de se estudar, de fazer projeto, mas, como eu disse, mingau quente a gente vai comendo pelas beiradas. Mas a gente vai tomar o mingau inteiro, para saborear o gosto do investimento público de alta qualidade, de alta performance, como esse que nós estamos fazendo”, concluiu o ministro.

Estação de Lauro

Apesar de já estar no contrato, a construção da estação de Lauro de Freitas aparece condicionada a um gatilho, de um média, durante seis meses, de 6 mil usuários, na Estação Aeroporto no chamado “horário de pico”, entre 17h e 19h.

No entanto, mesmo com recordes de circulação de pessoas no sistema, o dado mínimo ainda não foi alcançado.