Servidores da Prefeitura de Salvador terão salário de junho antecipado

Os servidores da Prefeitura de Salvador receberam boas notícias nesta segunda-feira, 9. Os trabalhadores terão o salário de junho antecipado para o próximo dia 18, uma quarta-feira, antes do feriadão de Corpus Christi e São João. Além disso, a categoria terá folga nos dias 20 e 23, garantindo ao todo seis dias de descanso.

“Trago boas notícias para a galera da Prefs: vamos antecipar integralmente o salário de junho para o dia 18. Pois é, 100% do salário na conta para vocês comprarem o milho, o amendoim, o licor e curtirem o São João em família. Além disso, os dias 20 e 23 serão ponto facultativo”, anunciou o prefeito Bruno Reis (União Brasil) nas redes sociais.

A medida vem após aprovação do reajuste dos servidores municipais do percentual de 4,83% nos vencimentos mensais, de forma escalonada. A medida é válida até abril de 2026. Já os professores terão os salários reajustados por nível. Para a categoria, o percentual varia de 6,27% a 9,25%, no entanto eles pedem o pagamento do piso salarial. Os profissionais de educação estão há mais de um mês em greve.

No rastro de Jerônimo

A medida do prefeito Bruno Reis ocorre uma semana depois da decisão do governador Jerônimo Rodrigues (PT) de fazer o mesmo movimento. O expediente nas repartições públicas estaduais foi suspenso nos dias 20 e 23 de junho, determinando o cumprimento por compensação das jornadas de trabalho relativas às duas datas.

O governador também determinou a antecipação de pagamento de 50% do salário do mês de junho do funcionalismo público estadual, que será realizado no próximo dia 19.