Estação Campo Grande será a quinta mais profunda do Brasil

Estação Campo da Pólvora tem 34 metros de profundidade e será superada com folga pela Estação Campo Grande - Foto: Divulgação | CCR Metrô Bahia

O edital de licitação para as obras do chamado “tramo IV” do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas (SMSL) foi lançado na última segunda-feira, 9, com a previsão de construção de uma nova estação na região do Campo Grande, na capital baiana. O novo empreendimento, anunciado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) e pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), tem um custo estimado de R$ 1,518 bilhão, com verbas liberadas pelo novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).

A Estação Campo Grande se destaca, sobretudo, pela sua profundidade, que, de acordo com o projeto básico, será de 55 metros, superando os 34 metros da Estação Campo da Pólvora, atualmente a mais profunda do SMSL. Esse fato já havia sido antecipado pelo Portal A TARDE em agosto de 2023.

Projeto básico da Estação Campo Grande prevê profundidade de 55 metros | Foto: Reprodução | Edital do Tramo IV

Mas, para além disso, há também um destaque nacional para esse fato. Apenas quatro estações de metrô no Brasil devem possuir uma profundidade maior, todas ainda em construção na cidade de São Paulo: Itaberaba (65,71 metros); Higienópolis (64,86 metros); Bela Vista (60,68 metros); e PUC/Cardoso de Almeida (60,51 metros).

Com isso, a Estação do Campo Grande deverá ser a quinta mais profunda do Brasil, ao lado da futura Estação da Gávea, que também se encontra em fase de construção no Rio de Janeiro.



Rabicho no Canela

O tramo IV do metrô terá 1,1 km de extensão, inteiramente no subsolo do Centro Antigo de Salvador. O traçado começa na Estação da Lapa, passando por baixo da Avenida Joana Angélica e do Politeama, em direção ao Campo Grande.

Após a estação, a ser instalada entre o Teatro Castro Alves e a Praça 2 de Julho, o traçado continua pelo subsolo da Avenida Araújo Pinho, no Canela, onde haverá o rabicho do metrô, para manobra dos trens.

É também no rabicho que ficarão o poço de ventilação e a saída de emergência da Estação Campo Grande. Para construir isso, o governo Jerônimo fez um acordo com a Universidade Federal da Bahia (UFBA), que cederá uma área da Escola de Belas Artes, na Av. Araújo Pinho, em troca da gestão estadual concluir as obras do Edifício Anexo da Escola de Teatro.

Rumo à Barra

O plano do governo estadual é que, no futuro, o rabicho no Canela seja utilizado como ponto de partida para a construção da segunda fase do tramo IV, com a implantação de duas outras estações: uma no bairro da Graça e outra nas proximidades da orla, entre o Shopping Barra e o Morro do Cristo.

Essa nova expansão do SMLS deve ter uma extensão de 1,9 km, como um custo estimado de R$ 3 bilhões. Devido ao alto valor, tal obra de ampliação está sendo pensada para outro momento, entre 2027 e 2028.