Saiba empresa que vai construir um dos maiores hospitais da Bahia

Governo anunciou empresa que ficará responsável pela obra do Hospital Regional de Valença - Foto: Divulgação

A empresa que vai elaborar o projeto e executar a construção de uma das maiores unidades de saúde do interior da Bahia já foi escolhida. Na edição do Diário Oficial do Estado desta quinta-feira, 12, a Companhia de Desenvolvimento Urbano (Conder), anunciou que o Consórcio Saúde Valença, formado pelas empresas Metro Engenharia e Consultoria Ltda e QG Construções e Engenharia Ltda. será a responsável pelas obras do Hospital e Maternidade Regional Costa da Dendê, no município de Valença.

O consórcio foi contratado pelo critério do menor preço e alcançou nota de 9,96 pontos na avaliação da comissão de licitação. Quando foi anunciada pelo governador Jerônimo Rodrigues em janeiro deste ano, o investimento previsto para a obra era de R$ 181 milhões, porém, o Consórcio Saúde Valença vai tocar a construção por R$ 154 milhões, valor R$ 27 milhões inferior ao original.

“Esse é um projeto que fortalece nossa rede de saúde e atende a uma demanda histórica do Baixo Sul. Vamos oferecer atendimento humanizado e de qualidade para milhares de pessoas, com foco na dignidade e no acolhimento,” afirmou o governador no ato de assinatura da ordem de serviço.

Estrutura

O equipamento terá 255 leitos, incluindo 45 de UTI adulto e neonatal, e será referência no atendimento à população local. A maternidade contará com estrutura avançada, como quartos PPP (Pré-parto, Parto e Pós-parto), Casa da Gestante, Bebê e Puérpera, Banco de Leite Humano e unidades de terapia intensiva.

O hospital oferecerá serviços de urgência, internação pediátrica e adulta, além de um moderno centro cirúrgico. A previsão é de que a obra seja concluída dentro do prazo de 20 meses.