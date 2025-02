Jerônimo reúne mais de 20 prefeitos em Valença

Jerônimo cumpriu agenda Valença - Foto: Divulgação | GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) reuniu, nesta sexta-feira, 24, mais de 20 prefeitos da região Baixo Sul do estado, durante agenda em Valença.

A agenda, que ainda reuniu cerca de dez deputados, começou logo cedo, com uma entrevista de Jerônimo para um pool de emissoras de rádio. Em seguida, o governador inaugurou a nova sede da 5ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (COORPIN). O gestor ainda assinou a ordem de serviço para a construção do Hospital e Maternidade Regional de Valença.

"A união de tantas lideranças em torno dessas iniciativas reforça a confiança depositada na gestão estadual e sinaliza um futuro promissor para a região", afirmou o governador.