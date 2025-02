Valença vai ganhar Hospital Regional e nova sede da Coorpin

Ainda serão entregues equipamentos para uma unidade básica de saúde, uma ambulância e será autorizada a cessão de um ônibus escolar - Foto: Cássio Moreira | AG. A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues cumpre agenda no município de Valença, nesta sexta-feira, 24, onde irá autorizar a licitação para a construção do Hospital e Maternidade Regional de Valença.

Durante o evento, também serão inauguradas a nova sede da 5ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), entregues a pavimentação asfáltica da estrada que dá acesso à comunidade de Paraná, no distrito de Orobó, e assinada a ordem de serviço para a pavimentação asfáltica no trecho que liga o distrito de Serra Grande ao entroncamento da BR-101.

Ainda serão entregues equipamentos para uma unidade básica de saúde, uma ambulância e será autorizada a cessão de um ônibus escolar. Sistemas de abastecimento de água para localidades da região também estão entre as entregas que serão realizadas.