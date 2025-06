Deputado bolsonarista tem casa invadida e oposição na Alba reage

Deputado estadual Diego Castro - Foto: Assessoria/Deputado Diego Castro

A residência do deputado estadual e presidente da Comissão de Segurança Pública e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) Diego Castro (PL), localizada no bairro da Pituba, em Salvador, foi invadida na quarta-feira, 11. O parlamentar prestou queixa, comentou o fato em publicação no Instagram e indicou que a motivação pode ter viés político.

"Invadiram minha casa enquanto eu estava ausente e reviraram tudo. Sei que estou incomodando muita gente, e se esse ato covarde teve motivação política, podem ter certeza: agora é que o dragão vai cuspir fogo!", escreveu Diego na postagem.

Apesar do susto, nenhum item foi roubado e não houve registro de feridos. Diego Castro informou que registrou um boletim de ocorrência na Delegacia da Pituba, que agora investiga o caso.

Oposição reage

O deputado Tiago Correia (PSDB), líder da oposição na Alba, reagiu com preocupação à notícia da invasão à residência de Diego Castro (PL) e exigiu atenção imediata das autoridades competentes.

Tiago Correia afirmou que “trata-se de um atentado não apenas à esfera privada de um deputado legitimamente eleito, mas também a um dos pilares do regime democrático: o livre exercício do mandato parlamentar”.

“Manifesto minha solidariedade ao deputado Diego Castro, à sua família e reafirmo nosso compromisso com a segurança institucional dos parlamentares e com o combate a qualquer tentativa de cerceamento político. Esperamos que os responsáveis sejam identificados e punidos com o rigor da lei. Vamos nos reunir com a Mesa Diretora da casa e, se for o caso, paralisar todas as votações até que uma resposta seja dada pela Secretaria de Segurança Pública”, finalizou Correia.