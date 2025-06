Wilson Cardoso projeta avanços e parcerias à frente da UPB

Presidente da UPB, Wilson Cardoso visitou o Grupo A TARDE, nesta quinta-feira, 11 - Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

O prefeito de Andaraí e presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB), Wilson Cardoso (PSB), detalhou as mudanças já implementadas nos pouco mais de dois meses de sua gestão à frente do órgão.

Entre as primeiras ações de seu mandato no comando da entidade, Cardoso informou, durante visita institucional na sede do Grupo A TARDE na manhã desta quarta-feira, 11, que realizou melhorias na estrutura física no imóvel que abriga a UPB, localizado no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador. Entre as melhorias, está um espaço especial para acomodar as 61 prefeitas de toda a Bahia.

“Construímos, reformamos e ampliamos a sala das perfeitas municipalistas. Elas ganharam uma sala muito bem estruturada para desenvolver o trabalho delas e fortalecer ainda mais a presença da mulher na pauta municipalista”, afirmou Cardoso.

O presidente também informou sobre os ajustes que foram feitos na sala de projetos. Segundo ele, o espaço contou com a aquisição de novos equipamentos e tecnologia com o objetivo de apoiar os municípios de pequenas receitas a buscarem mais recursos.

“Eu posso garantir que nenhuma prefeitura vai perder emendas parlamentares por falta de projetos. Às vezes o prazo é muito curto para apresentar um projeto e esses municípios não têm condições financeiras de ter um setor de projetos na sua prefeitura, então estamos ampliando esse serviço”, explicou.

Wilson apresentou os planos de ampliação do espaço para o presidente do Grupo A TARDE, João Mello Leitão | Foto: Olga Leiria / AG. A TARDE

Além disso, Wilson, que foi recebido pelo presidente do Grupo A TARDE, João Mello Leitão, e pelo Diretor de Relacões Institucionais, Luciano Neves, apresentou os planos para a ampliação do prédio. Uma das prioridades é aumentar a capacidade do auditório, que atualmente comporta 300 pessoas para mais de 500 pessoas. Além disso, estão previstas a criação de novos gabinetes, a construção de um café gourmet, a reestruturação do restaurante e melhorias na salsa de comunicação.

Na ocasião, o prefeito de Andaraí também foi apresentado a alguns dos importantes programas desenvolvidos no Grupo A TARDE, como o A TARDE Municípios, que irá se debruçar em apresentar os projetos e avanços de Feira de Santana e Região na sua próxima edição, e o Programa A TARDE Educação.



Parcerias estratégicas

Além do que já foi feito em tão pouco tempo, a UPB também mira em parcerias estratégicas para a garantia de mais serviços aos prefeitos da Bahia. Um desses projetos se chama “Qualifica mais UPB”, proposta que conta com a cooperação da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), que busca dar qualificação profissional para servidores públicos e técnicos municipais.

Também está no radar da instituição a criação do “Selo UPB de Qualidade” que tem o objetivo de identificar os parceiros que podem representar a marca da instituição.

"Nossa meta meta principal é aumentar os serviços e ampliar as reformas estruturantes para que os 417 municípios entendam que ali é a casa do prefeito", ressaltou o presidente.

Wilson Cardoso se reuniu com o presidente do Grupo A TARDE, João Mello Leitão, e o diretor de relações institucionais, Luciano Neves. | Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

Satisfação

Wilson Cardoso não escondeu sua satisfação com o momento que a entidade atravessa. Para ilustrar seu otimismo, ele cita a premiação que todos os 417 municípios baianos receberam no “Selo da Transparência” do Ministério Público da Bahia (MPBA).

Pela primeira vez todas as prefeituras aderiram ao projeto de promoção da transparência dos gastos realizados com as festividades juninas, prestando informações relativas a investimentos e contratações para o ‘Painel dos Festejos Juninos’.

“É uma vitória do municipalismo, do Ministério Público, do TCM e marca a harmonia dos órgãos fiscalizadores.É bom porque fortalece o município, alegra o coração dos eleitores que estão vendo que o prefeito ou a prefeita tem responsabilidade com a transparência. Sem dúvida a UPB foi fundamental nessa vitória, porque assim como nós colocamos como meta colocar os 417 municípios filiados à UPB, e atingimos antes da nossa eleição, isso mostrou que nós estamos unidos”, afirmou Cardoso.

“Sem dúvida nenhuma temos a melhor safra de prefeitos e prefeitas da história da Bahia. É só avaliar o resultado da eleição. 80% que tinham direito à reeleição se elegeram e outros 80% que não puderam se reeleger, elegeram seus sucessores. O que demonstra que os eleitores estão satisfeitos com o trabalho desses gestores. Eu agradeço a Deus por estar presidindo a UPB neste momento quando nós temos o nível de prefeitos e prefeitas altíssimo e assim melhorar cada vez mais o municipalismo”, pontuou.