UPB inaugura sala de acolhimento da UCIB em Salvador

UPB inaugura novo espaço em Salvador - Foto: Divulgação

A União dos Municípios da Bahia (UPB) inaugurou nesta terça-feira, 13, a nova sala de acolhimento da União das Controladorias Internas da Bahia (UCIB) em sua sede, no Centro Administrativo da Bahia, em Salvador.

O espaço tem como proposta oferecer suporte e apoio aos controladores internos que se deslocam à capital do estado. O local recebeu o nome do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA), Inaldo Araújo.

A solenidade de inauguração contou com a presença do homenageado, de integrantes da UCIB e da UPB, como os respectivos presidentes, Maike Oliveira e Wilson Cardoso, da primeira-dama do Estado e presidente das Voluntárias Sociais da Bahia, Tatiana Veloso, da presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, deputada estadual Ivana Bastos, do secretário de Relações Institucionais da Bahia, Adolpho Loyola (representando o governador Jerônimo Rodrigues), além de gestores de diversos municípios baianos, a exemplo de Itaperoá, Livramento de Nossa Senhora e Mucugê.

O presidente da UPB destacou a relevância da parceria entre as entidades para o fortalecimento do controle e da homenagem ao conselheiro Inaldo por ser um “defensor forte dos controles internos do estado da Bahia”.

“A ideia do conselheiro de ter um local para os controladores aqui na UPB fortalece a transparência, e assim a gente demonstra a importância do controle interno para o município”, disse Wilson Cardoso.

Já o presidente da UCIB ressaltou que a inauguração da sala tem como objetivo promover a governança e melhoria da administração pública do estado ao aproximar os seus representantes dos órgãos de controle externo e dos gestores.

O conselheiro Inaldo Araújo agradeceu o gesto da UPB e da UCIB e falou da felicidade e surpresa “ao ver a entrega do espaço da União dos Controladores Internos da Bahia".